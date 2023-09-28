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Замість обмежень за віком: що відомо про новий законопроєкт про відстрочку від мобілізації для студентів

Верховна Рада
Фото: Depositphotos

У Верховній Раді зареєстрували альтернативний законопроєкт №9672-2 про внесення змін до статті 23 Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Документ дасть можливість уникнути зловживанням права на відстрочку від мобілізації для деяких студентів, які здобувають другу освіту.

Факти ICTV розбиралися, що означає цей законопроєкт на практиці.

Так, 4 вересня у Раді зареєстрували документ №9672. Його автори: Федір Веніславський (Слуга народу), Ірина Констанкевич (група За майбутнє) та Мар’яна Безугла. Цей законопроєкт передбачає скасування відстрочки від призову студентів із 30-річного віку, які отримують ще одну освіту.

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Не можна буде забрати до війська студентів до 30 років, які здобувають чи підвищують рівень освіти.

Що пропонує альтернативний законопроєкт №9672-2

Авторами законопроєкту №9672-2 є нардепи Олексій Мовчан, Борис Приходько і Георгій Мазурашу.

У пояснювальній записці до проєкту закону пропонується давати відстрочку від мобілізації студентам, що здобувають другу вищу освіту, яка необхідна для відбудови економіки. Проте законопроєкт не дасть можливості зловживати своїм правом на освіту, щоб уникнути мобілізації, говорять автори.

Тобто метою законопроєкту є збереження та забезпечення права на відстрочку від мобілізації для громадян, які здобувають уперше наступний рівень освіти з метою подальшого розвитку науки, збереження майбутніх наукових кадрів в Україні.

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Військовий, мобілізація

За новими змінами призову на військову службу під час мобілізації на особливий період не підлягають:

  • здобувачі професійної (професійно-технічної) освіти;
  • фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами та вперше здобувають наступний рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий;
  • аспіранти, докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами;
  • наукові й науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти;
  • працівники наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь;
  • педагогічні працівники закладів вищої, фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки;
  • здобувачі вищої освіти, що, незалежно від наявності здобутого раніше рівня освіти, навчаються за денною або дуальною формами та отримують освіту за спеціальностями, яким надається особлива підтримка від центральних та виконавчих органів влади.

Нині законопроєкт перебуває на розгляді профільного комітету.

Закон №9672-2 набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Мобілізація в Україні

17 серпня президент Володимир Зеленський продовжив термін дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні до 15 листопада 2023 року.

Від початку повномасштабної війни воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні продовжували вже сім разів:

  • з 24 лютого до 25 травня 2022 року;
  • з 25 травня до 23 серпня 2022 року;
  • з 23 серпня до 21 листопада 2022 року;
  • з 21 листопада 2022 року до 19 лютого 2023 року;
  • з 19 лютого до 20 травня 2023 року;
  • з 20 травня до 18 серпня 2023 року;
  • з 18 серпня до 15 листопада 2023 року.

Нагадаємо, що в Україні разом із воєнним станом продовжує тривати й комендантська година.

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Війна в Україні, Верховна Рада, Вища освіта, мобілізація
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Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.

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