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Анна Голишевская, редактор ленты

Работа в Украине 2023: список самых востребованных профессий и зарплат

Работа в Украине 2023: список самых востребованных профессий и зарплат
Фото: Unsplash

Многим интересно знать, какие же профессии наиболее популярны в Украине. В выборе карьерного пути важно обращать внимание на такие факторы как уровень зарплаты и перспективность профессии. Работа в Украине: какие профессии сейчас самые востребованы, суммы зарплат, и где больше ищут работу – читайте в материале.

Самые востребованные профессии в Украине по состоянию на октябрь 2023

По данным системы управления наемом Work.ua, осень – это пора нового учебного года и высокого бизнес-сезона. Эта тенденция четко отслеживается и на рынке труда, так как показали значительный рост категории под названием Образование, наука (5519 вакансий) и Управление персоналом, HR (1894).

Отмечают, что заметно увеличилось количество предложений работы в категориях Культура, музыка, шоу-бизнес (724), Гостинично-ресторанный бизнес, туризм (10861), Сфера обслуживания (19449). А вот в абсолютных цифрах самые востребованные специалисты – бухгалтеры (3334 вакансии), повара (3447), водители (3504), менеджеры по продажам (6608) продавцы-консультанты (8591).

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Каких работников ищут в Украине

Сайт поиска работы robota.ua также выделяет следующие популярные профессии:

  • водитель;
  • бармен;
  • юрист;
  • курьер;
  • бухгалтер;
  • менеджер;
  • официант;
  • бариста;
  • патрульный.

Какая ситуация на гос бирже труда

В Государственной службе занятости по состоянию на октябрь 2023 больше всего зарегистрировано вакансий в категории Квалифицированные работники с инструментом. Их там более 10 тыс. В целом это швеи, слесари, пекари, кондитеры, сантехники, маляры, электрогазосварщики и другие профессии.

За группами ищут:

  1. Профессионалов. К ним относятся учителя, врачи и фармацевты.
  2. Работников торговли и услуг. Повара, охранники и официанты.
  3. Рабочих по обслуживанию и контролю технологического оборудования. Трактористы, дорожные рабочие.
  4. Простые профессии. К ним относятся дворники и грузчики (около 6,5 тыс. вакансий).
  5. Законодатели, высшие госслужащие и руководители.
  6. Техслужащие. К ним относятся кладовщики, кассиры и т.д.

Однако сейчас все же наибольший спрос на педагогов и работников перерабатывающей промышленности.

Какие зарплаты сейчас в Украине: самые маленькие и самые большие суммы

Осенью средняя зарплата в Украине снова выросла и составляет 17500 грн. Рост произошел не только в Киевской, но и в Львовской и Одесской областях. Больше всего прослеживается рост в следующих категориях (зарплаты в гривнах):

  1. Топменеджмент, руководство. С 32500 до 35000.
  2. Недвижимость. С 33000 до 34000.
  3. Транспорт. С 22500 до 23500.
  4. СМИ. С 16500 до 17000.
  5. Юриспруденция. С 16 000 до 17 000.

Среди оплачиваемых должностей остаются водители-международники (от 40 000 грн), риелтора (35 000 грн), автоэлектрики, автомеханики, бурильщики, главные инженеры, дизелисты (30 000 грн).

А вот меньше всего получают (от 6 750 до 11 000 грн) санитары, уборщики, интервьюеры, посудомоечники, ассистенты ветеринарного врача и работники линии раздачи.

Уровень безработицы в Украине 2023

Статус безработного в Украине официально имели 106 659 человек (информация по состоянию на сентябрь). Среди них 78761 женщин и 29898 мужчин. Однако реальная цифра может отличаться.

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