Работа в Украине 2023: список самых востребованных профессий и зарплат
Многим интересно знать, какие же профессии наиболее популярны в Украине. В выборе карьерного пути важно обращать внимание на такие факторы как уровень зарплаты и перспективность профессии. Работа в Украине: какие профессии сейчас самые востребованы, суммы зарплат, и где больше ищут работу – читайте в материале.
Самые востребованные профессии в Украине по состоянию на октябрь 2023
По данным системы управления наемом Work.ua, осень – это пора нового учебного года и высокого бизнес-сезона. Эта тенденция четко отслеживается и на рынке труда, так как показали значительный рост категории под названием Образование, наука (5519 вакансий) и Управление персоналом, HR (1894).
Отмечают, что заметно увеличилось количество предложений работы в категориях Культура, музыка, шоу-бизнес (724), Гостинично-ресторанный бизнес, туризм (10861), Сфера обслуживания (19449). А вот в абсолютных цифрах самые востребованные специалисты – бухгалтеры (3334 вакансии), повара (3447), водители (3504), менеджеры по продажам (6608) продавцы-консультанты (8591).
Каких работников ищут в Украине
Сайт поиска работы robota.ua также выделяет следующие популярные профессии:
- водитель;
- бармен;
- юрист;
- курьер;
- бухгалтер;
- менеджер;
- официант;
- бариста;
- патрульный.
Какая ситуация на гос бирже труда
В Государственной службе занятости по состоянию на октябрь 2023 больше всего зарегистрировано вакансий в категории Квалифицированные работники с инструментом. Их там более 10 тыс. В целом это швеи, слесари, пекари, кондитеры, сантехники, маляры, электрогазосварщики и другие профессии.
За группами ищут:
- Профессионалов. К ним относятся учителя, врачи и фармацевты.
- Работников торговли и услуг. Повара, охранники и официанты.
- Рабочих по обслуживанию и контролю технологического оборудования. Трактористы, дорожные рабочие.
- Простые профессии. К ним относятся дворники и грузчики (около 6,5 тыс. вакансий).
- Законодатели, высшие госслужащие и руководители.
- Техслужащие. К ним относятся кладовщики, кассиры и т.д.
Однако сейчас все же наибольший спрос на педагогов и работников перерабатывающей промышленности.
Какие зарплаты сейчас в Украине: самые маленькие и самые большие суммы
Осенью средняя зарплата в Украине снова выросла и составляет 17500 грн. Рост произошел не только в Киевской, но и в Львовской и Одесской областях. Больше всего прослеживается рост в следующих категориях (зарплаты в гривнах):
- Топменеджмент, руководство. С 32500 до 35000.
- Недвижимость. С 33000 до 34000.
- Транспорт. С 22500 до 23500.
- СМИ. С 16500 до 17000.
- Юриспруденция. С 16 000 до 17 000.
Среди оплачиваемых должностей остаются водители-международники (от 40 000 грн), риелтора (35 000 грн), автоэлектрики, автомеханики, бурильщики, главные инженеры, дизелисты (30 000 грн).
А вот меньше всего получают (от 6 750 до 11 000 грн) санитары, уборщики, интервьюеры, посудомоечники, ассистенты ветеринарного врача и работники линии раздачи.
Уровень безработицы в Украине 2023
Статус безработного в Украине официально имели 106 659 человек (информация по состоянию на сентябрь). Среди них 78761 женщин и 29898 мужчин. Однако реальная цифра может отличаться.
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