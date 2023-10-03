Робота в Україні 2023: список найзатребуваніших професій та зарплат
Багатьом цікаво знати, які ж саме професії є найбільш популярними в Україні. У виборі кар’єрного шляху важливо звертати увагу на такі фактори, як рівень зарплати й перспективність професії. Робота в Україні: які професії зараз найзатребуваніші, суми зарплат, і де найбільше шукають роботу – читайте в матеріалі.
Найзатребуваніші професії в Україні станом на жовтень 2023
За даними системи управління наймом Work.ua, осінь – це пора нового навчального року та високого бізнес-сезону. Ця тенденція чітко відстежується і на ринку праці, адже показали значний ріст категорії під назвою Освіта, наука (5 519 вакансій) та Управління персоналом, HR (1 894).
Зазначають, що помітно збільшилася кількість пропозицій роботи в категоріях Культура, музика, шоу-бізнес (724), Готельно-ресторанний бізнес, туризм (10 861), Сфера обслуговування (19 449). А от в абсолютних цифрах найзатребуваніші фахівці – це бухгалтери (3 334 вакансії), кухарі (3 447), водії (3 504), менеджери з продажу (6 608) продавці-консультанти (8 591).
Яких працівників шукають в Україні
Сайт пошуку роботи robota.ua також виділяє наступні популярні професії:
- водій;
- бармен;
- юрист;
- кур’єр;
- бухгалтер;
- менеджер;
- офіціант;
- бариста;
- патрульний.
Яка ситуація на держбіржі праці
У Державній службі зайнятості станом на жовтень 2023 найбільше зареєстровано вакансій у категорії Кваліфіковані працівники з інструментом. Їх там понад 10 тис. Загалом це швачки, слюсарі, пекарі, кондитери, сантехніки, маляри, електрогазозварники та інші професії.
За групами шукають:
- Професіоналів. До них належать вчителі, лікарі та фармацевти.
- Працівників торгівлі та послуг. Кухарі, охоронці та офіціанти.
- Робітників з обслуговування та контролю технологічного устаткування. Трактористи, дорожні робітники.
- Прості професії. До них належать двірники та вантажники (майже 6, 5 тис вакансій).
- Законодавці, вищі держслужбовці та керівники.
- Техслужбовці. До них належать комірники, касири й т.д.
Однак зараз все ж найбільший попит на освітян та працівників переробної промисловості.
Які зарплати зараз в Україні: найменші та найбільші суми
Восени середня зарплата в Україні знову зросла і складає 17 500 грн. Зростання відбулось не тільки у Київській, а й у Львівській та Одеській областях. Найбільше просліджується ріст у таких категоріях (зарплати в гривнях):
- Топменеджмент, керівництво. Із 32 500 до 35 000.
- Нерухомість. З 33 000 до 34 000.
- Транспорт. З 22 500 до 23 500.
- ЗМІ. З 16 500 до 17 000.
- Юриспруденція. З 16 000 до 17 000.ʼ
Серед найоплачуваніших посад залишаються водії-міжнародники (від 40 000 грн), рієлтори (35 000 грн), автоелектрики, автомеханіки, бурильники, головні інженери, дизелісти (30 000 грн).
А от найменше отримують (від 6 750 грн до 11 000 грн) санітари, прибиральники, інтерв’юери, посудомийники, асистенти ветеринарного лікаря та працівники лінії роздачі.
Рівень безробіття в Україні 2023
Статус безробітного в Україні офіційно мали 106 659 осіб (інформація станом на вересень). Серед них 78 761 жінок та 29 898 чоловіків. Однак реальна цифра може відрізнятися.
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