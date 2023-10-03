Зарядные станции украинского производства: 5 устройств, на которые следует обратить внимание

Украинцы в этом году начали готовиться к зиме раньше времени, учитывая опыт прошлого года. Поэтому уже сейчас многие выбирают не только повербанки, свечи и другие вспомогательные вещи, но и зарядные станции.

При выборе последнего самым важным параметром является мощность аккумулятора (чем она больше, тем лучше). Как правильно выбрать зарядную станцию украинского производства и на что стоит обратить особое внимание – читайте в материале.

Зарядные станции украинского производства Bandera Power от Промавтоматики

Винницкое предприятие Промавтоматика занимается изготовлением до четырех различных моделей зарядных станций линейки Бандера, в основном для использования украинскими военными, но ими могут пользоваться и гражданские. Все они выпускались с камуфляжными чехлами для защиты от удара и мороза, но отличаются характеристиками.

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Лучше использовать зарядную станцию в качестве резервного источника питания для быстрой зарядки таких устройств, как мобильные телефоны, рации и спутниковые терминалы Starlink.

Bandera Power 125 – это портативный источник для обеспечения критически важного резервного электропитания. Благодаря ему можно:

подзаряжать разные устройства связи, смартфоны, планшеты и т.п.;

использовать в бомбоубежищах, подвалах, временных блокпостах и других местах, где нет возможности подключиться к электросети.

Батареи хватает для подзарядки более 30 смартфонов. Стоит станция 18350 гривен.

Компания Boseco и станции Boseco Energy

Одесская компания также занимается производством портативных электростанций под названием Boseco Energy. Павербанк Boseco Energy EM 300\256 имеет следующие характеристики:

емкость: 256Wh (80000 mAh);

мощность: 300W;

напряжение: 220V 50Hz;

разъемы: розетка – 220V (х2), USB-A (х4), USB-C (х2), (DC) 5,5 на 12V (х6)

время заряда: 3 часа;

вес: 5 кг.

Стоимость: 11102 гривен.

Украинская зарядная станция от Sanlarix

Львовская компания предлагает осветительные решения в виде LED прожекторов на солнечных батареях, которые не нужно подключать к сети и оформлять разрешения на их установку.

Солнечные портативные станции Sanlarix имеют двойную возможность питания, они работают и от солнечной энергии, и от сети. Ими можно заряжать 20 телефонов, по 6 устройств одновременно. Станция стоит 17 200 грн, может работать ночью, потому что солнечные панели заряжают аккумулятор за 3 часа.

Зарядные станции Portable Power Station

Их используют как во время боевых действий, так и для электропитания гражданских объектов и домов простых украинцев в населенных пунктах, где инфраструктура повреждена в результате обстрела. Зарядка Модель C имеет следующие характеристики:

емкость: 1 450 Вт/час;

вес: 9,6 кг;

время полной зарядки: 5 час.

Стоит подобная модель от 28 000 гривен.

Батареи от Kseonics Technology

Kseonics Technology производит мощные батареи. На сайте компании есть несколько моделей, портативные зарядные станции стартапа доступны в Украине по умеренным ценам.

Характеристики Kseon 84:

емкость: 320 В час;

вес: 2 кг;

размеры: 240х120х100мм;

Стоимость: 9000 грн.

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