Зарядные станции украинского производства: 5 устройств, на которые следует обратить внимание
Украинцы в этом году начали готовиться к зиме раньше времени, учитывая опыт прошлого года. Поэтому уже сейчас многие выбирают не только повербанки, свечи и другие вспомогательные вещи, но и зарядные станции.
При выборе последнего самым важным параметром является мощность аккумулятора (чем она больше, тем лучше). Как правильно выбрать зарядную станцию украинского производства и на что стоит обратить особое внимание – читайте в материале.
Зарядные станции украинского производства Bandera Power от Промавтоматики
Винницкое предприятие Промавтоматика занимается изготовлением до четырех различных моделей зарядных станций линейки Бандера, в основном для использования украинскими военными, но ими могут пользоваться и гражданские. Все они выпускались с камуфляжными чехлами для защиты от удара и мороза, но отличаются характеристиками.
Лучше использовать зарядную станцию в качестве резервного источника питания для быстрой зарядки таких устройств, как мобильные телефоны, рации и спутниковые терминалы Starlink.
Bandera Power 125 – это портативный источник для обеспечения критически важного резервного электропитания. Благодаря ему можно:
- подзаряжать разные устройства связи, смартфоны, планшеты и т.п.;
- использовать в бомбоубежищах, подвалах, временных блокпостах и других местах, где нет возможности подключиться к электросети.
Батареи хватает для подзарядки более 30 смартфонов. Стоит станция 18350 гривен.
Компания Boseco и станции Boseco Energy
Одесская компания также занимается производством портативных электростанций под названием Boseco Energy. Павербанк Boseco Energy EM 300\256 имеет следующие характеристики:
- емкость: 256Wh (80000 mAh);
- мощность: 300W;
- напряжение: 220V 50Hz;
- разъемы: розетка – 220V (х2), USB-A (х4), USB-C (х2), (DC) 5,5 на 12V (х6)
- время заряда: 3 часа;
- вес: 5 кг.
Стоимость: 11102 гривен.
Украинская зарядная станция от Sanlarix
Львовская компания предлагает осветительные решения в виде LED прожекторов на солнечных батареях, которые не нужно подключать к сети и оформлять разрешения на их установку.
Солнечные портативные станции Sanlarix имеют двойную возможность питания, они работают и от солнечной энергии, и от сети. Ими можно заряжать 20 телефонов, по 6 устройств одновременно. Станция стоит 17 200 грн, может работать ночью, потому что солнечные панели заряжают аккумулятор за 3 часа.
Зарядные станции Portable Power Station
Их используют как во время боевых действий, так и для электропитания гражданских объектов и домов простых украинцев в населенных пунктах, где инфраструктура повреждена в результате обстрела. Зарядка Модель C имеет следующие характеристики:
- емкость: 1 450 Вт/час;
- вес: 9,6 кг;
- время полной зарядки: 5 час.
Стоит подобная модель от 28 000 гривен.
Батареи от Kseonics Technology
Kseonics Technology производит мощные батареи. На сайте компании есть несколько моделей, портативные зарядные станции стартапа доступны в Украине по умеренным ценам.
Характеристики Kseon 84:
- емкость: 320 В час;
- вес: 2 кг;
- размеры: 240х120х100мм;
Стоимость: 9000 грн.
Загрузка
Внутрипартийная борьба в США и приближение президентской гонки уже ощущаются. Издание Politico пишет, что Соединенные штаты подготовили конфиденциальную версию стратегии помощи Украине, которая предусматривает дальнейшие реформы – борьбу с коррупцией, развитие украинской оборонки и полный переход на стандарты НАТО. Ранее было обнародовано письмо со списком реформ.Оксана Михайлова