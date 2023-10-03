Зарядні станції українського виробництва: 5 пристроїв, на які варто звернути увагу

Українці цьогоріч почали готуватися до зими завчасно, зважаючи на досвід минулого року. Тому вже зараз багато хто обирає не тільки повербанки, свічки та інші допоміжні речі, а й зарядні станції. При виборі останнього найважливішим параметром є потужність акумулятора (чим вона більша, тим краще). Як правильно обрати зарядну станцію українського виробництва, і на що варто звернути особливу увагу – читайте в матеріалі.

Зарядні станції українського виробництва Bandera Power від Промавтоматики

Вінницьке підприємство Промавтоматика займається виготовленням до чотирьох різних моделей зарядних станцій лінійки Бандера, в основному для використання українськими військовими, але ними можуть користуватися і цивільні. Всі вони випускалися з камуфляжними чохлами для захисту від удару та морозу, однак відрізняються характеристиками.

Краще використовувати зарядну станцію як резервне джерело живлення для швидкої зарядки таких пристроїв, як мобільні телефони, рації та супутникові термінали Starlink.

Bandera Power 125 – це портативне джерело для забезпечення критично важливого резервного електроживлення. Завдяки ньому можна:

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підзаряджати різні пристрої зв’язку, смартфони, планшети тощо;

використовувати в бомбосховищах, підвалах, тимчасових блокпостах, та в інших місцях, де немає можливості підключитися до електромережі.

Батареї вистачає для підзарядки більш ніж 30 смартфонів. Коштує станція 18 350 гривень.

Компанія Boseco та станції Boseco Energy

Одеська компанія також займається виробництвом портативних електростанцій під назвою Boseco Energy. Павербанк Boseco Energy EM 300\256 має такі характеристики:

місткість: 256Wh (80000 mAh);

потужність: 300W;

напруга: 220V 50Hz;

роз’єми: розетка – 220V (х2), USB-A (х4), USB-C (х2), (DC) 5,5 на 12V (х6)

час заряду: 3 години;

вага: 5 кг.

Вартість: 11 102 гривень.

Українська зарядна станція від Sanlarix

Львівська компанія пропонує освітлювальні рішення у вигляді LED прожекторів на сонячних батареях, які не потрібно підключати до електромережі та оформляти жодні дозволи на їх встановлення.

Сонячні портативні зарядні станції Sanlarix мають подвійну можливість живлення, вони працюють і від сонячної енергії, і від мережі. Ними можна заряджати 20 телефонів, по 6 пристроїв одночасно. Станція вартує 17 200 грн, може працювати вночі, бо сонячні панелі заряджають акумулятор за 3 години.

Зарядні станції Portable Power Station

Їх використовують як під час бойових дій, так і для електроживлення цивільних об’єктів і будинків простих українців у населених пунктах, де інфраструктура пошкоджена внаслідок обстрілу. Зарядка Модель C має такі характеристики:

місткість: 1 450 Вт/год;

вага: 9,6 кг;

час повного заряджання: 5 год.

Коштує така модель від 28 000 гривень.

Батареї від Kseonics Technology

Kseonics Technology виробляє потужні батареї. На сайті компанії є кілька моделей, портативні зарядні станції стартапу доступні в Україні за помірними цінами.

Характеристики Kseon 84:

місткість: 320 В год;

вага: 2 кг;

розміри: 240х120х100мм;

Вартість: 9 000 грн.

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