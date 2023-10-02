Готуємось до зими: скільки цього року коштує генератор, Ecoflow, ДБЖ та повербанк

Українці вже почали готуватися до зими та відключень світла. Адже минулого року стало зрозуміло, що без додаткових джерел безперебійного живлення працювати, навчатися й просто існувати – доволі важко. Скільки цього року коштує генератор, Ecoflow, ДБЖ та повербанк – читайте в матеріалі.

Скільки коштує бензиновий генератор у 2023 році

Генератори – це пристрої, які рятували багатьох українців під час відключення електрики у віддалених місцях. У 2023 році виробники генераторів продовжують покращувати свої продукти, пропонуючи споживачам нові технології та функції. Безумовно, існують різні пристрої: бензинові, дизельні, газові та двопаливні.

Зараз дивляться

Однак найпопулярнішими вважають саме бензинові. Їх поділяють на звичайні та інверторні. Бензинові генератори у 2023 році коштують від 4 100 грн. Вони мають потужність 0,8 кВт і можуть без перерви працювати до 10 годин. Якщо говорити про більші потужності, то на 2–3 кВт коштують від 5 200 грн. Модель на 10 кВт обійдеться щонайменше у 74 800 грн.

Скільки коштує дизельний генератор

Минулого року спостерігалося значне зростання інтересу до дизельних генераторів потужністю до 20 кіловат, що успішно використовувалися у великих заміських будинках, в офісах, банках, медичних установах, магазинах, підприємствах громадського харчування та багатьох виробничих підприємствах.

Найдешевший генератор на дизелі в інтернеті коштує 18 000 грн (потужність 2,6 кВт).

Дизельний генератор разом з електростартером коштує дорожче. Наприклад, за 21 499 грн можна придбати модель на 2,8 кВт (до 7 годин роботи). Якщо передивлятися найпотужніші генератори, наприклад, на 10 кВт, то такі моделі стартують від 73 999 грн.

Ecoflow: ціни у 2023 році

EcoFlow – зарядна станція, яка відрізняється своїми невеликими розмірами. Вона є меншою, аніж, наприклад, генератор, її легше перенести із кімнати в кімнату та з будівлі в будівлю. Найдешевша модель на ринку коштує 3 805 грн. Вона має потужність 200 ватів (для зарядки ноутбука або мобільного телефона). Пристрій на 3 квТ можна придбати за 74 740 грн. Пристрої на 2 квТ – щонайменше за 38 300 грн.

Скільки коштує ДБЖ

ДБЖ – це пристрій, що запасає енергію для безперервного електроживлення як за наявності основного джерела енергії, так і за його тимчасового відключення. Тому до цього поняття можна віднести такі пристрої, як електроакумулювальні електростанції, маховикові системи типу мотор-генератор і навіть акумуляторні батареї ноутбука. Ціни на них стартують від 1 250 грн. Однак до них ще треба окремо придбати кілька акумуляторів. Бюджетний можна купити до 600 грн.

Повербанк: ціни у 2023 році

Повербанк – це зовнішній акумулятор, який ще називають портативним зарядним пристроєм або переносною зарядкою. Його функція – віддавати енергію смартфонам, навушникам, електронним годинникам. Головний критерій, на який орієнтуються споживачі під час вибору повербанка – місткість.

Щоб кілька разів зарядити смартфон, потрібен повербанк на 10 000 mAh. Ціни на них стартують від 312 грн. Якщо ви шукаєте пристрій на 20 000 mAh, його можна придбати за ціною від 342 грн. Хороші моделі від популярних виробників коштують від 1 000 грн.

Скільки коштує газовий, бензогазовий генератор у 2023 році

Бензогазові генератори стартують в Україні від 8 000 грн. За потужності 2,5 кВт може працювати до 12 годин. А от газові генератори коштують дорожче – від 210 600 грн за пристрій потужністю 4,9 кВт.

Ціни на гірлянди й лампи у 2023 році

Якщо переглянути китайські інтернет-магазини, дрібнички для світла можна зловити за невеликі гроші. Наприклад, гірлянда-штора на вікно коштує до 100 грн. Вона може працювати від USB (повербанка або ноутбука). Крім цього, можна придивитися до лампочок, які заряджаються від мережі або працюють на батарейках. Найдешевші пристрої коштують від 18 грн.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.