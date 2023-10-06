В Украину вернули тела 64 погибших защитников

В пятницу, 6 октября, в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что в Украину вернули тела 64 погибших украинских военных.

— Реализация репатриационных мероприятий осуществлялась Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными и стала возможной благодаря взаимодействию с Объединенным центром при Службе безопасности Украины, Министерству внутренних дел (Секретариату уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах), Вооруженных сил Украины (ЦУ ЦВС), ГСЧС в Сумской области, ГПСУ и другим представительствам структур сектора безопасности и обороны Украины при содействии и участии представителей Международного Комитета Красного Креста, — говорится в сообщении.

В свою очередь украинская сторона, согласно нормам Международного гуманитарного права, передала России тела комбатантов, погибших в связи с вооруженной агрессией против Украины.

В Координационном штабе отметили, что ВСУ обеспечат надлежащую и безопасную перевозку репатриированных тел погибших военнослужащих в определенные государственные специализированные учреждения, чтобы передать их представителям правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертам с целью организации и проведения следственных действий и судебных экспертиз, необходимых для установления личностей погибших.

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Напомним, во вторник, 29 августа, Украина вернула тела еще 84 военных, которые погибли, защищая нашу страну от полномасштабной агрессии РФ.

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