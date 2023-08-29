Україна повернула тіла ще 84 загиблих захисників

У вівторок, 29 серпня, Україна повернула тіла ще 84 військових, які загинули, захищаючи нашу країну від повномасштабної агресії РФ.

Про це повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко.

Зазначено, що репатріація тіл з тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння Мінреінтеграції, уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.

Процес повернення тіл загиблих українських військових триває. Він відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

Котенко також нагадав, що про зниклих безвісти можна повідомити:

на гарячу лінію уповноваженого зі зниклих безвісти (0 800 339 247);

у вихідні дні повідомлення приймаються у месенджерах Viber і Telegram (за номером (095) 896-04-21).

4 серпня Україна повернула тіла 44 полеглих воїнів.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.