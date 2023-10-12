Как подготовиться к возможным отключениям света, воды и тепла: действенные советы

В правительстве уверяют, что максимально подготовились к отопительному сезону 2023-2024, в том числе усилили инженерную защиту всех видов энергообъектов. Сейчас нет планов по отключениям света, но это будет зависеть от характера, масштаба и успешности вражеских обстрелов.

Надеяться на то, что РФ откажется от повторения прошлогоднего сценария не стоит, поэтому в Министерстве энергетики уже согласовали графики отключений электроэнергии. Соответственно, каждый должен позаботиться о своем комфорте.

Как подготовиться к возможным отключениям воды, света и тепла — далее в материале Фактов ICTV.

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Готовимся к отключению тепла

Прежде всего стоит подумать об утеплении жилья.

Например, утеплять балкон нужно уже сейчас, ведь это процесс довольно трудоемкий.

Что касается утепления окон, то залогом качественной теплоизоляции является правильная подготовка поверхности стекла – ее следует хорошо помыть. Именно поэтому, перед любым утеплением пластиковых окон их необходимо тщательно вымыть.

Утеплять пластиковые окна стоит теплосберегающей пленкой и уплотнителями. Также не забудьте изменить режим пластикового окна на зимний.

Если у вас в квартире деревянные окна, их тоже нужно помыть и заклеить все щели, утеплив резиновыми уплотнителями, парафином, герметиком или ватой, поролоном или смоченной в воде туалетной бумагой.

Также стоит выделить одну комнату в квартире, где будете обогреваться в случае чрезвычайных ситуаций. Комнату стоит утеплить по-взрослому, чтобы там могли согреваться все члены вашей семьи.

Если имеете возможность, проведите утепление фасадов квартиры. Дело в том, что для утепления домов используют минеральную вату, пенополистирол и другие строительные материалы для теплоизоляции.

Именно они обеспечивают морозостойкость стен. Поэтому вашему дому будут не страшны морозные зимние дни.

Также не забывайте о правильной домашней одежде — надевайте на себя несколько слоев вещей. Например, первый слой – белье, второй – термобелье, третий – брюки, кофта, носки. На верх еще можете накинуть махровый халат.

Кстати, согреться поможет и обычная резиновая грелка или бутылка с горячей водой, завернутая в мягкую ткань. Они будут спасать вас в сильные морозы.

Если теплоснабжение выключат, а электричество останется, используйте электрообогреватели.

Обязательно закупитесь необходимыми вещами и едой, сделайте запас питьевой воды. Список вещей, которые должны быть в каждом доме зимой, смотрите здесь.

Как подготовиться к возможному отсутствию газа:

Закупите сухой спирт, туристические примусы и баллоны с газом для них.

Подготовьте туристическую горелку для приготовления пищи.

Создайте запасы продуктов быстрого приготовления/долгого хранения.

Спланируйте вариант переезда на зиму в дом с печным отоплением.

Отключение света

Прежде всего, позаботьтесь, чтобы у вас было все необходимое на случай отключения света.

Купите фонарики, батарейки, свечи, туристические газовые горелки и тому подобное.

Для нагрева воды используйте газовые примусы, настольные газовые плитки и спиртовки.

Также стоит задуматься над покупкой бензогенератора. Однако такой вариант подойдет для частных домов.

Жители квартир могут приобрести портативную электростанцию.

Она напоминает автомобильный аккумулятор и весит около 4 кг, поэтому такую станцию можно переносить куда надо, и на несколько часов подключить несколько приборов. Проблема в том, что его потом придется где-то заряжать.

Готовимся к отключению воды

К сожалению, здесь единственный вариант — делать запас питьевой и технической воды. Одному взрослому человеку нужно на сутки:

1,5-2 л питьевой воды;

питьевой воды; 10-12 л для гигиены и для приготовления пищи.

для гигиены и для приготовления пищи.

Поэтому вам стоит приготовить запас воды для себя и семьи минимум на 72 ч.

Купите в магазине несколько пятилитровых баклажек питьевой воды — это и будет ваш запас для питья.

Бутилированная магазинная вода – лучший вариант для длительного хранения. Она расфасована по определенной технологии и имеет долгий срок годности, если будет храниться закупоренной и не в жарком помещении.

Питьевую воду лучше хранить на балконе, в коридоре или гардеробной, то есть там, где большие бутыли не будут вам мешать.

Техническую воду можно тоже разлить по пустым бутылям или набрать полную ванну воды, но такой вариант не очень практичен. Если вы будете хранить бутыли питьевой и технической воды в одном месте, лучше подписать каждую бутылку, чтобы не перепутать.

Жители частных домов могут хранить техническую воду в цистернах или бочках.

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