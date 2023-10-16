Существенное похолодание, местами с мокрым снегом: прогноз погоды на неделю

В Украине на текущей неделе, с 17 по 20 октября, заметно похолодает, рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

По ее словам, в большинстве областей сухо, но это только до пятницы, температура воздуха будет снижаться.

— Атмосферный фронт отходит в восточном направлении, поэтому завтра немного дождливо будет только на востоке и юго-востоке. Далее на территорию Украины будет влиять поле повышенного давления, преимущественно без осадков. И уже днем в четверг на крайний запад, а в пятницу – в большинство регионов придет очередной атмосферный фронт с осадками, — объяснила Птуха.

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Кстати, в северных регионах возможны дожди с мокрым снегом.

Синоптик сказала, что в большинстве регионов ночью ожидается +2 +8 градусов, местами даже от 0 до -2 мороза, кроме юга. В Карпатах — до -4 градусов.

Днем будет теплеть до +7 +13, в южной части — до +18.

Кстати, в Карпатах ночью 16 октября второй раз с начала месяца выпал снег. Утром на горе Поп Иван Черногорский был туман, а мороз достигал -6°С.

Источник : Укргидрометцентр

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