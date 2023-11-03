Пенсии чернобыльцам: минимальный размер, доплаты и пенсионный возраст

Украинцам, пострадавшим от аварии на ЧАЭС, установлены различные пенсии и доплаты. Какие выплаты получают чернобыльцы – читайте в материале Фактов ICTV.

Как рассчитывается пенсионный стаж чернобыльцев

Данные о выплатах чернобыльцам опубликованы в Пенсионном фонде Украины. Согласно информации ПФУ, люди, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС, могут выйти на пенсию раньше. Для них пенсионный возраст может быть сокращен от 1 до 13 лет. Для этого нужно, чтобы страховой стаж составлял не менее 15 лет.

Лица, участвовавшие в ликвидации аварии, могут выйти на пенсию раньше на 5, 8 либо 10 лет, в зависимости от времени, в течение которого они работали в зоне отчуждения. Их пенсионный возраст может быть сокращен дополнительно еще на три года, если ликвидатор участвовал в подземных работах, включая работы с особо тяжелыми или вредными условиями, перечисленными в Списке №1, принятом КМУ 24.06.16 года. Или на один год – если ликвидатор выполнил работы из Списка №2.

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Люди, проживавшие или работавшие в зоне отчуждения, могут выйти на пенсию раньше на срок от 1 до 10 лет. На это влияет то, в в течение какого периода и в какой зоне отчуждения они работали или проживали. Для них возраст выхода на пенсию также может быть сокращен еще на год при участии в работах, указанных в списках выше, или на два года – если эти работы проводились под землей.

Минимальный размер пенсионных выплат чернобыльцам

Минимальная пенсия определяется также в зависимости от группы инвалидности. С 1 марта 2023 года пенсия не может быть ниже:

8 187,48 грн – для первой группы;

6 549,98 грн – для второй группы;

5 048,95 грн – для третьей группы.

Минимальная пенсия по инвалидности вычисляется по соответствующей формуле.

Доплаты к пенсиям для чернобыльцев

Чернобыльцам установлены дополнительные выплаты к пенсиям в зависимости от категории, к которой относится пострадавший человек. Таких категорий всего четыре, и они определены в соответствии с Постановлением №970 КМУ. Самые широкие социальные гарантии у представителей первой категории.

Первая категория

Ликвидаторы аварии на ЧАЭС с инвалидностью:

первой группы – 474,5 гривен,

второй группы – 379,6 гривен,

третьей группы – 284,7 гривен.

Люди, которые проживали или работали в зоне отчуждения, с инвалидностью:

первой группы – 341,64 гривен,

второй группы – 227,76 гривен,

третьей группы – 170,82 гривен .

Другие категории

Лица, которые принадлежат к второй, третьей и четвертой категории получают такие доплаты:

вторая категория – 170,82 гривен,

третья категория – 113,88 гривен,

четвертая категория – 56,94 гривен.

Дети, которые получили инвалидность или те, кто был заражен лучевой болезнью в результате аварии на ЧАЭС имеют право на доплаты 170,82 гривен.

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