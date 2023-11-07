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Валентина Летяк, редактор ленты

Циклон принесет в Украину похолодание с дождями и мокрым снегом – синоптики

Дощ у Києві
Фото: УНИАН

В среду, 8 ноября, погода в Украине изменится – циклон принесет в большинство областей дожди, местами сильные, а в Карпатах завтра возможен мокрый снег, прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

– Единственная часть, куда осадки не дойдут – юго-восток, Крым, Запорожье, Донецкая область. Температура воздуха завтра ощутимо снизится на Западе, Севере и в Центре Украины, максимально – около +7 +12 градусов, – уточнила она.

По ее словам, в восточных регионах похолодает только в Харьковской области, а в Донецкой и Луганской будет тепло – до +12 +16.

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Теплую погоду Диденко прогнозирует в южной части — до +16 +20, в Крыму и на юге Одесской области — до +22.

– В Киеве среда ожидается с дождем и похолоданием, днем всего +9 градусов, – добавила она.

И предупредила, что это похолодание 9 ноября распространится практически на всю территорию Украины.

— Более серьезное понижение температуры воздуха (ночью до нулей) предполагается в конце следующей недели, с 17-18 ноября, — подытожила синоптик.

Погода на 8 и 9 ноября от Укргидрометцентра

Синоптики также прогнозируют дожди на следующие двое суток, а ночью в Карпатах — с мокрым снегом. Днем 9 ноября дожди в большинстве областей прекратятся, кроме восточной части.

Температура воздуха ночью +1 +6, днем +6 +13, в южных регионах: ночью +7 +12, днем 8 ноября +13 +19, а 9 ноября +9 +14.

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Источник: Укргидрометцентр
Погода, Погода в Україні, Прогноз погоды, сніг в Карпатах
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