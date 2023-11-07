Циклон принесе в Україну похолодання з дощами та мокрим снігом – синоптики

У середу, 8 листопада, погода в Україні зміниться – циклон принесе у більшість областей дощі, подекуди сильні, а в Карпатах завтра можливий мокрий сніг, прогнозує синоптик Наталя Діденко.

– Єдина частина, куди опади не дійдуть – південний схід, Крим, Запоріжжя, Донеччина. Температура повітря завтра відчутно знизиться на Заході, Півночі та в Центрі України, максимально – близько +7 +12 градусів, – уточнила вона.

За її словами, у східних регіонах похолодає лише у Харківській області, а в Донецькій та Луганській буде тепло – до +12 +16.

Найтеплішу погоду Діденко прогнозує у південній частині – до +16 +20, в Криму та на півдні Одеської області – до +22.

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– У Києві середа очікується із дощем та похолоданням, вдень лише +9 градусів, – додала вона.

Та попередила, що це похолодання 9 листопада пошириться практично на всю територію України.

– Більш серйозне зниження температури повітря (вночі до нулів) передбачається наприкінці наступного тижня, із 17-18 листопада, – підсумувала синоптик.

Погода на 8 та 9 листопада від Укргідрометцентру

Синоптики також прогнозують дощі на наступні дві доби, а вночі в Карпатах – з мокрим снігом. Вдень 9 листопада дощі в більшості областей припиняться, крім східної частини.

Температура повітря вночі +1 +6, вдень +6 +13, у південних регіонах: вночі +7 +12, вдень 8 листопада +13 +19, а 9 листопада +9 +14.

Джерело : Укргідрометцентр

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