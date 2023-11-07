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Анна Голишевская, редактор ленты

Как проверить человека в Украине и узнать о нем больше информации: объясняет адвокат

Как проверить человека в Украине и узнать о нем больше информации: объясняет адвокат
Фото: Unsplash

Владея определенной информацией о своем новом приятеле или работодателе, вы очень просто можете узнать, были ли возбуждены против человека судебные дела, есть ли он в списке должников по исполнительным производствам, не находится ли случайно человек в розыске. Как проверить человека в Украине 2023 – читайте в материале.

Как проверить человека в Украине 2023: простые способы

Адвокат Владислав Кормушин утверждает, что сначала можно проверить личность с помощью сайта судебной власти. Он содержит информацию о том, где, с кем и за что человек судился.

Там указывается тип дела, название суда, статус участника дела, истец либо ответчик.

Кроме деталей дела, там указываются время и место его рассмотрения (если оно еще продолжается).

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Как проверить человека в Украине 2023: реестр должников и другие сайты

Этот ресурс поможет понять, есть ли лицо должником, и узнать категорию взыскания (штраф, алименты, выплата долговых обязательств). Также можно зайти на реестр находящихся в розыске лиц. Здесь можно проверить, считается ли человек пропавшим и не скрывается ли человек от органов власти.

Реестр коррупционеров. Этот ресурс может предоставить информацию о физических и юридических лицах, совершивших коррупционные правонарушения.

Реестр проводится с февраля 2019 года. Также можно посмотреть реестр прав на недвижимое имущество. Сайт поможет с информацией о том, зарегистрировано ли на лицо любое недвижимое имущество, основания и период его приобретения, а также наложены ли аресты на такое имущество.

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