Як перевірити людину в Україні та дізнатися про неї більше інформації: пояснює адвокат

Володіючи певною інформацією про свого нового приятеля або роботодавця, ви дуже просто можете дізнатися, чи були порушені проти людини судові справи, чи є вона у списку боржників за виконавчими провадженнями, чи, бува, не перебуває в розшуку. Як перевірити людину в Україні 2023 – читайте в матеріалі.

Як перевірити людину в Україні 2023: прості способи

Адвокат Владислав Кормушин стверджує, що спершу можна перевірити особу за допомогою сайту судової влади. Він містить інформацію про те, де, з ким і за що людина судилась.

Там вказується тип справи, назва суду, статус учасника справи, позивач чи відповідач.

Крім деталей справи, там зазначаються час і місце її розгляду (якщо вона ще триває).

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Як перевірити людину в Україні 2023: реєстр боржників та інші сайти

Цей ресурс допоможе зрозуміти, чи є особа боржником, та дізнатись категорію стягнення (штраф, аліменти, виплата боргових зобов’язань). Також можна зайти на реєстр осіб, що перебувають в розшуку. Тут можна перевірити, чи вважається людина зниклою, чи переховується від органів влади.

Реєстр корупціонерів. Цей ресурс може надати інформацію про фізичних та юридичних осіб, які вчинили корупційні правопорушення. Реєстр ведеться з лютого 2019 року.

Також можна подивитися реєстр речових прав на нерухоме майно. Сайт допоможе з інформацією про те, чи зареєстровано на особу будь-яке нерухоме майно, підстави та період його набуття, а також чи накладено арешти на таке майно.

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