Реестр Оберіг помогает автоматизировать учет призывников и резервистов, а также упростить взаимодействие между ТЦК, госорганами и работодателями. Данными из реестра пользуются Минобороны, ТЦК, ГПСУ, МВД, пограничники и другие государственные структуры, которые имеют полномочия.

Можно ли проверить себя в реестре Оберіг, выясняли Факты ICTV.

Что такое реестр Оберіг

Оберіг — это автоматизированный проект Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Оберіг — это электронный реестр военнообязанных, который создали для учета всех граждан, подлежащих воинской обязанности в Украине. В нем собраны личные и служебные данные, в частности ФИО, место жительства, военная специальность, место работы и тому подобное.

Его основная цель — обеспечение воинского учета граждан.

Как проверить себя в реестре

Сейчас обычные граждане не имеют прямого доступа к базе Оберіг, поэтому самостоятельно проверить, есть ли вы там, не получится. Но есть несколько способов узнать свой статус:

Самый надежный вариант — это обратиться в территориальный центр комплектования (бывший военкомат) по месту жительства или прописки. Там можно проверить свое личное дело: узнать, есть ли вы в базе, и при необходимости обновить данные. Для этого нужно взять с собой паспорт и идентификационный код.

Пользователи могут посмотреть базовую информацию о себе через мобильное приложение Резерв+. Его постепенно дорабатывают, чтобы каждый мог иметь доступ к своим данным без очередей в ТЦК.

Можно подать официальный запрос в Министерство обороны или в ТЦК, ссылаясь на закон о доступе к публичной информации. В запросе надо указать свое имя, идентификационный код и объяснить, почему вы обращаетесь. Но имейте в виду: скорее всего, ответ будет общим.

Еще один вариант — это обратиться к юристу, который специализируется на военном праве. Он сможет официально запросить информацию от вашего имени. Это удобно, если вы не хотите напрямую контактировать с ТЦК или сомневаетесь, как правильно действовать.

Какие данные попадут в реестр Оберіг

В систему Оберіг попадает информация из других электронных реестров, а именно:

персональные данные;

номер телефона, электронная почта;

сведения о родителях;

семейное положение;

сведения о семье, образовании, паспортные данные, в том числе и загранпаспорта;

сведения о месте работы;

сведения о дате и цели выезда за границу и дату возвращения;

данные о наличии или отсутствии судимостей, данные о привлечении к административной ответственности;

сведения о знании иностранных языков, повышении квалификации;

данные об основаниях для выезда за границу;

сведения об открытых исполнительных производствах;

служебные данные: прохождение ВВК, сведения об участии в боевых действиях, получение боевых ранений и тому подобное.

Все эти данные будут доступны Территориальным центрам комплектования и социальной поддержки.

Напомним, что Закон о Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов приняли еще в марте 2017 года. Он предусматривает создание единой автоматизированной системы, которая будет содержать сведения о военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет.

В правительстве считают, что отказ от бумажного учета и переход на электронный улучшит работу ТЦК и нивелирует коррупционные риски.

