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Суспільство
Катерина Білоброва, редакторка стрічки

Мазепу та двох фігурантів справи про заволодіння землею лишили під вартою

Мазепу та двох фігурантів справи про заволодіння землею лишили під вартою
Фото: УНІАН

19 січня Печерський районний суд Києва відправив під варту підприємця та директора компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу, підозрюваного у незаконному заволодінні землями Київської ГЕС.

При цьому суд залишив право внесення застави у розмірі 349 млн. грн., хоча прокурор наполягав на сумі в 700 млн. грн.

Разом із Мазепою під варту також відправили ще двох фігурантів у цій же справі, які проходять як спільники – теж із правом внесення застави — 45 млн грн та 20 млн грн відповідно.

Зараз дивляться

Адвокати всіх трьох підсудних заявили, що подаватимуть апеляцію.

Нагадаємо, 18 січня правоохоронці з Держбюро розслідувань затримали Ігоря Мазепу, коли він намагався виїхати за межі України. Його підозрюють в організації протизаконної схеми для заволодіння землями Київської ГЕС.

Разом з ним було затримано ще трьох ймовірних спільників, включаючи і брата бізнесмена Юрія.

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Джерело: Суспільне
Ігор Мазепа, арешт, Київ, Корупція, Суд
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