Мазепу та двох фігурантів справи про заволодіння землею лишили під вартою
19 січня Печерський районний суд Києва відправив під варту підприємця та директора компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу, підозрюваного у незаконному заволодінні землями Київської ГЕС.
При цьому суд залишив право внесення застави у розмірі 349 млн. грн., хоча прокурор наполягав на сумі в 700 млн. грн.
Разом із Мазепою під варту також відправили ще двох фігурантів у цій же справі, які проходять як спільники – теж із правом внесення застави — 45 млн грн та 20 млн грн відповідно.
Адвокати всіх трьох підсудних заявили, що подаватимуть апеляцію.
Нагадаємо, 18 січня правоохоронці з Держбюро розслідувань затримали Ігоря Мазепу, коли він намагався виїхати за межі України. Його підозрюють в організації протизаконної схеми для заволодіння землями Київської ГЕС.
Разом з ним було затримано ще трьох ймовірних спільників, включаючи і брата бізнесмена Юрія.