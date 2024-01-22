Как оформить визу в Великобританию: куда обращаться и какие документы необходимы
Британская виза — специальный документ, который дает право на въезд и временное пребывание на территории Великобритании. Успешное оформление визы, независимо от цели, является самым главным при планировании поездки.
Как самостоятельно оформить визу в Англию в 2024 году, какие документы подготовить и куда обращаться — читайте в материале Фактов ICTV.
Как оформить визу в Англию в 2024 году: получение и какие есть программы
Прежде чем узнать, как оформить визу в Англию в 2024 году, необходимо разобраться, какие вообще бывают визы для украинцев.
- D-Study предназначена для тех, кто планирует обучение в Англии в течение длительного времени (включая программы, продолжительность которых превышает 6 месяцев).
- C-visit предоставляет украинцам возможность посещать страну с различными целями: деловые встречи, гостевые визиты, туризм. Выдается на период до 6 месяцев, позволяя находиться в Англии не более 180 дней.
- Marriage Visitor — виза категории C, позволяющая украинцам приезжать в Англию с целью заключения брака или гражданского партнерства с гражданином или резидентом страны. Срок действия — до полугода с возможностью пребывания в стране в течение всего периода действия визы.
- Виза категории C — специальная виза для водителей, занимающихся пассажирскими или международными грузовыми перевозками. Выдается при условии подтверждения деловых причин для своего визита.
Какие есть программы для украинцев во время войны
В 2024 году для украинцев действуют три программы, которые предоставляют убежище и возможность остаться в стране во время войны:
- программа поддержки украинских беженцев (Ukraine Family Scheme) позволяет гражданам и постоянным резидентам Великобритании приглашать близких родственников из Украины в Англию.Это могут быть: партнер в гражданском браке; супруг или супруга; отец или опекун ребенка в возрасте до 18 лет; дети в возрасте до 18 лет.
Для того чтобы получить такую визу, необходимо гражданину или постоянному резиденту Британии подать соответствующее заявление, указав данные родственника, и предоставить доказательства родства.
- программа продления пребывания в стране для украинцев (Ukraine Extension Scheme) предоставляет возможность украинцам, которые имели разрешение на пребывание в Англии в период с 18 марта 2022 года по 16 ноября 2023 года, продлить свое пребывание в стране на срок до трех лет.
Для этого необходимо подать заявление на сайте правительства Британии (услуга бесплатная). В документе необходимо указать данные визы и предоставить доказательства того, что на момент начала войны в Украине вы были в Великобритании. Заявки принимаются до 16 мая 2024 года.
- программа Жилье для Украины (Homes for Ukraine) позволяет гражданам и постоянным жителям Соединенного Королевства предоставлять жилье для беженцев из Украины. Люди, которые хотят воспользоваться программой, должны подать заявление, указать данные принимающей стороны и предоставить доказательства наличия жилья.
Как получить визу в Англию в 2024 году: куда обращаться и какие документы необходимы
Оформление визы в Англию отличается в зависимости от конкретного типа разрешения.
Для подачи заявки чаще всего необходимо выполнить следующие шаги:
- Определить цель поездки — обучение, туризм, деловая поездка, беженство.
- Подготовить документы — понадобится паспорт, приглашение в страну, справка с места работы, подтверждение бронирования, подтверждение финансовых документов.
- Заполнить анкету — на сайте правительства Соединенного Королевства внимательно внести данные, потому что от правильности заполнения формы будет зависеть результат предоставления визы.
- Оплатить визовый сбор — после заполнения анкеты необходимо оплатить пошлину. Эта сумма зависит от типа заявления и продолжительности пребывания в стране.
- Подать все необходимые документы, переведенные на английский язык — это можно сделать онлайн.
В большинстве случаев для получения визы в Англию необходимо пройти биометрический сбор данных. Это, как правило, предоставление фотографии и отпечатков пальцев.
Какие документы необходимы для получения визы:
- действующий загранпаспорт с достаточным сроком действия;
- анкета, заполненная в соответствии с требованиями посольства;
- документы, подтверждающие цель поездки;
- выписка из банка, подтверждающая наличие достаточных средств для проживания в стране;
- подтверждение связей с родной страной (наличие семьи, справка с места работы, документы о недвижимости).
Если планируется путешествие в Англию в гостевом режиме, тогда необходимо предоставить приглашение от гражданина или лица, имеющего вид на жительство в Англии, и указать следующие данные:
- цель вашей поездки;
- срок пребывания;
- фамилия и имя приглашающего лица;
- адрес проживания;
- обязательство оплатить ваши расходы во время пребывания.
Срок рассмотрения заявления — от 15 до 21 рабочего дня.
Для обучения в Англии необходимо дополнительно подать в посольство документы, подтверждающие зачисление в учебное заведение. Если вы едете в страну на работу, необходимо предоставить соответствующие документы от работодателя.
После подачи документов необходимо следить за статусом анкеты через систему отслеживания на сайте UKVI. После рассмотрения заявки посольством будет предоставлено решение.
В случае одобрения на въезд в страну вы получите визовую отметку в свой паспорт. После получения визовой отметки необходимо придерживаться указаний относительно даты въезда и выезда.
При въезде в Англию могут понадобиться дополнительные документы — подтверждение цели поездки и финансовая гарантия.
Сколько стоит виза в Англию 2024
Стоимость визы в Великобританию зависит от типа разрешения и запланированной продолжительности пребывания. Краткосрочные визы (туристические, деловые, гостевые) на срок до 6 месяцев стоят £115 (€133).
Стоимость долгосрочных виз может быть разной, в зависимости от времени, на которое предоставляется разрешение:
- на 2 года — £400;
- на 5 лет — £771;
- на 10 лет — £963.