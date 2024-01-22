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Как оформить визу в Великобританию: куда обращаться и какие документы необходимы

дівчина, подорож, квитки, паспорт
Фото: Pexels

Британская виза — специальный документ, который дает право на въезд и временное пребывание на территории Великобритании. Успешное оформление визы, независимо от цели, является самым главным при планировании поездки.

Как самостоятельно оформить визу в Англию в 2024 году, какие документы подготовить и куда обращаться — читайте в материале Фактов ICTV.

Как оформить визу в Англию в 2024 году: получение и какие есть программы

Прежде чем узнать, как оформить визу в Англию в 2024 году, необходимо разобраться, какие вообще бывают визы для украинцев.

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  • D-Study предназначена для тех, кто планирует обучение в Англии в течение длительного времени (включая программы, продолжительность которых превышает 6 месяцев).
  • C-visit предоставляет украинцам возможность посещать страну с различными целями: деловые встречи, гостевые визиты, туризм. Выдается на период до 6 месяцев, позволяя находиться в Англии не более 180 дней.
  • Marriage Visitor — виза категории C, позволяющая украинцам приезжать в Англию с целью заключения брака или гражданского партнерства с гражданином или резидентом страны. Срок действия — до полугода с возможностью пребывания в стране в течение всего периода действия визы.
  • Виза категории C — специальная виза для водителей, занимающихся пассажирскими или международными грузовыми перевозками. Выдается при условии подтверждения деловых причин для своего визита.

Какие есть программы для украинцев во время войны

В 2024 году для украинцев действуют три программы, которые предоставляют убежище и возможность остаться в стране во время войны:

  • программа поддержки украинских беженцев (Ukraine Family Scheme) позволяет гражданам и постоянным резидентам Великобритании приглашать близких родственников из Украины в Англию.Это могут быть: партнер в гражданском браке; супруг или супруга; отец или опекун ребенка в возрасте до 18 лет; дети в возрасте до 18 лет.

Для того чтобы получить такую визу, необходимо гражданину или постоянному резиденту Британии подать соответствующее заявление, указав данные родственника, и предоставить доказательства родства.

  • программа продления пребывания в стране для украинцев (Ukraine Extension Scheme) предоставляет возможность украинцам, которые имели разрешение на пребывание в Англии в период с 18 марта 2022 года по 16 ноября 2023 года, продлить свое пребывание в стране на срок до трех лет.

Для этого необходимо подать заявление на сайте правительства Британии (услуга бесплатная). В документе необходимо указать данные визы и предоставить доказательства того, что на момент начала войны в Украине вы были в Великобритании. Заявки принимаются до 16 мая 2024 года.

  • программа Жилье для Украины (Homes for Ukraine) позволяет гражданам и постоянным жителям Соединенного Королевства предоставлять жилье для беженцев из Украины. Люди, которые хотят воспользоваться программой, должны подать заявление, указать данные принимающей стороны и предоставить доказательства наличия жилья.

Как получить визу в Англию в 2024 году: куда обращаться и какие документы необходимы

Оформление визы в Англию отличается в зависимости от конкретного типа разрешения.

Для подачи заявки чаще всего необходимо выполнить следующие шаги:

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  • Определить цель поездки — обучение, туризм, деловая поездка, беженство.
  • Подготовить документы — понадобится паспорт, приглашение в страну, справка с места работы, подтверждение бронирования, подтверждение финансовых документов.
  • Заполнить анкету — на сайте правительства Соединенного Королевства  внимательно внести данные, потому что от правильности заполнения формы будет зависеть результат предоставления визы.
  • Оплатить визовый сбор — после заполнения анкеты необходимо оплатить пошлину. Эта сумма зависит от типа заявления и продолжительности пребывания в стране.
  • Подать все необходимые документы, переведенные на английский язык — это можно сделать онлайн.

В большинстве случаев для получения визы в Англию необходимо пройти биометрический сбор данных. Это, как правило, предоставление фотографии и отпечатков пальцев.

Какие документы необходимы для получения визы:

  • действующий загранпаспорт с достаточным сроком действия;
  • анкета, заполненная в соответствии с требованиями посольства;
  • документы, подтверждающие цель поездки;
  • выписка из банка, подтверждающая наличие достаточных средств для проживания в стране;
  • подтверждение связей с родной страной (наличие семьи, справка с места работы, документы о недвижимости).

Если планируется путешествие в Англию в гостевом режиме, тогда необходимо предоставить приглашение от гражданина или лица, имеющего вид на жительство в Англии, и указать следующие данные:

  • цель вашей поездки;
  • срок пребывания;
  • фамилия и имя приглашающего лица;
  • адрес проживания;
  • обязательство оплатить ваши расходы во время пребывания.

Срок рассмотрения заявления — от 15 до 21 рабочего дня.

Для обучения в Англии необходимо дополнительно подать в посольство документы, подтверждающие зачисление в учебное заведение. Если вы едете в страну на работу, необходимо предоставить соответствующие документы от работодателя.

После подачи документов необходимо следить за статусом анкеты через систему отслеживания на сайте UKVI. После рассмотрения заявки посольством будет предоставлено решение.

В случае одобрения на въезд в страну вы получите визовую отметку в свой паспорт. После получения визовой отметки необходимо придерживаться указаний относительно даты въезда и выезда.

При въезде в Англию могут понадобиться дополнительные документы — подтверждение цели поездки и финансовая гарантия.

Сколько стоит виза в Англию 2024

Стоимость визы в Великобританию зависит от типа разрешения и запланированной продолжительности пребывания. Краткосрочные визы (туристические, деловые, гостевые) на срок до 6 месяцев стоят £115 (€133).

Стоимость долгосрочных виз может быть разной, в зависимости от времени, на которое предоставляется разрешение:

  1. на 2 года — £400;
  2. на 5 лет — £771;
  3. на 10 лет — £963.
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Англия, війна, Документи, Українці
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