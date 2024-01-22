Как оформить визу в Великобританию: куда обращаться и какие документы необходимы

Британская виза — специальный документ, который дает право на въезд и временное пребывание на территории Великобритании. Успешное оформление визы, независимо от цели, является самым главным при планировании поездки.

Как самостоятельно оформить визу в Англию в 2024 году, какие документы подготовить и куда обращаться — читайте в материале Фактов ICTV.

Как оформить визу в Англию в 2024 году: получение и какие есть программы

Прежде чем узнать, как оформить визу в Англию в 2024 году, необходимо разобраться, какие вообще бывают визы для украинцев.

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D-Study предназначена для тех, кто планирует обучение в Англии в течение длительного времени (включая программы, продолжительность которых превышает 6 месяцев).

C-visit предоставляет украинцам возможность посещать страну с различными целями: деловые встречи, гостевые визиты, туризм. Выдается на период до 6 месяцев, позволяя находиться в Англии не более 180 дней.

Marriage Visitor — виза категории C, позволяющая украинцам приезжать в Англию с целью заключения брака или гражданского партнерства с гражданином или резидентом страны. Срок действия — до полугода с возможностью пребывания в стране в течение всего периода действия визы.

Виза категории C — специальная виза для водителей, занимающихся пассажирскими или международными грузовыми перевозками. Выдается при условии подтверждения деловых причин для своего визита.

Какие есть программы для украинцев во время войны

В 2024 году для украинцев действуют три программы, которые предоставляют убежище и возможность остаться в стране во время войны:

программа поддержки украинских беженцев (Ukraine Family Scheme) позволяет гражданам и постоянным резидентам Великобритании приглашать близких родственников из Украины в Англию.Это могут быть: партнер в гражданском браке; супруг или супруга; отец или опекун ребенка в возрасте до 18 лет; дети в возрасте до 18 лет.

Для того чтобы получить такую визу, необходимо гражданину или постоянному резиденту Британии подать соответствующее заявление, указав данные родственника, и предоставить доказательства родства.

программа продления пребывания в стране для украинцев (Ukraine Extension Scheme) предоставляет возможность украинцам, которые имели разрешение на пребывание в Англии в период с 18 марта 2022 года по 16 ноября 2023 года, продлить свое пребывание в стране на срок до трех лет.

Для этого необходимо подать заявление на сайте правительства Британии (услуга бесплатная). В документе необходимо указать данные визы и предоставить доказательства того, что на момент начала войны в Украине вы были в Великобритании. Заявки принимаются до 16 мая 2024 года.

программа Жилье для Украины (Homes for Ukraine) позволяет гражданам и постоянным жителям Соединенного Королевства предоставлять жилье для беженцев из Украины. Люди, которые хотят воспользоваться программой, должны подать заявление, указать данные принимающей стороны и предоставить доказательства наличия жилья.

Как получить визу в Англию в 2024 году: куда обращаться и какие документы необходимы

Оформление визы в Англию отличается в зависимости от конкретного типа разрешения.

Для подачи заявки чаще всего необходимо выполнить следующие шаги:

Определить цель поездки — обучение, туризм, деловая поездка, беженство.

Подготовить документы — понадобится паспорт, приглашение в страну, справка с места работы, подтверждение бронирования, подтверждение финансовых документов.

Заполнить анкету — на сайте правительства Соединенного Королевства внимательно внести данные, потому что от правильности заполнения формы будет зависеть результат предоставления визы.

внимательно внести данные, потому что от правильности заполнения формы будет зависеть результат предоставления визы. Оплатить визовый сбор — после заполнения анкеты необходимо оплатить пошлину. Эта сумма зависит от типа заявления и продолжительности пребывания в стране.

Подать все необходимые документы, переведенные на английский язык — это можно сделать онлайн.

В большинстве случаев для получения визы в Англию необходимо пройти биометрический сбор данных. Это, как правило, предоставление фотографии и отпечатков пальцев.

Какие документы необходимы для получения визы:

действующий загранпаспорт с достаточным сроком действия;

анкета, заполненная в соответствии с требованиями посольства;

документы, подтверждающие цель поездки;

выписка из банка, подтверждающая наличие достаточных средств для проживания в стране;

подтверждение связей с родной страной (наличие семьи, справка с места работы, документы о недвижимости).

Если планируется путешествие в Англию в гостевом режиме, тогда необходимо предоставить приглашение от гражданина или лица, имеющего вид на жительство в Англии, и указать следующие данные:

цель вашей поездки;

срок пребывания;

фамилия и имя приглашающего лица;

адрес проживания;

обязательство оплатить ваши расходы во время пребывания.

Срок рассмотрения заявления — от 15 до 21 рабочего дня.

Для обучения в Англии необходимо дополнительно подать в посольство документы, подтверждающие зачисление в учебное заведение. Если вы едете в страну на работу, необходимо предоставить соответствующие документы от работодателя.

После подачи документов необходимо следить за статусом анкеты через систему отслеживания на сайте UKVI. После рассмотрения заявки посольством будет предоставлено решение.

В случае одобрения на въезд в страну вы получите визовую отметку в свой паспорт. После получения визовой отметки необходимо придерживаться указаний относительно даты въезда и выезда.

При въезде в Англию могут понадобиться дополнительные документы — подтверждение цели поездки и финансовая гарантия.

Сколько стоит виза в Англию 2024

Стоимость визы в Великобританию зависит от типа разрешения и запланированной продолжительности пребывания. Краткосрочные визы (туристические, деловые, гостевые) на срок до 6 месяцев стоят £115 (€133).

Стоимость долгосрочных виз может быть разной, в зависимости от времени, на которое предоставляется разрешение:

на 2 года — £400; на 5 лет — £771; на 10 лет — £963.

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