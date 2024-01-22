Як оформити візу до Великої Британії: куди звертатися та які документи необхідні

Британська віза — спеціальний документ, який дає право на в’їзд та тимчасове перебування на території Великої Британії. Успішне оформлення візи, незалежно від мети, є найголовнішим під час планування поїздки.

Як самостійно оформити візу до Англії у 2024 році, які документи підготувати та куди звертатися — читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Як оформити візу в Англію у 2024 році: отримання та які є програми

Перш ніж дізнатися, як оформити візу до Англії у 2024 році, необхідно розібратися, які взагалі бувають візи для українців.

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D-Study призначена для тих, хто планує навчання в Англії тривалий час (зокрема через програми, тривалість яких перевищує 6 місяців);

C-visit надає українцям можливість відвідувати країну з різними цілями: ділові зустрічі, гостьові візити, туризм. Видається на період до 6 місяців, дозволяючи перебувати в Англії не більше 180 днів;

Marriage Visitor — віза категорії C, що дозволяє українцям приїжджати до Англії з метою укладання шлюбу чи громадянського партнерства з громадянином чи резидентом країни. Термін дії — до пів року з можливістю перебування в країні протягом усього періоду дії візи;

Віза категорії C — спеціальна віза для водіїв, що займаються пасажирськими або міжнародними вантажними перевезеннями. Видається за умови підтвердження ділових причин свого візиту.

Які є програми для українців під час війни

У 2024 році для українців діють три програми, які надають притулок та можливість залишитися в країні під час війни:

програма підтримки українських біженців (Ukraine Family Scheme) дозволяє громадянам та постійним резидентам Великої Британії запрошувати близьких родичів з України до Англії. Це можуть бути: партнер у цивільному шлюбі; чоловік або дружина; батько чи опікун дитини віком до 18 років; діти віком до 18 років.

Для того щоб отримати таку візу, необхідно громадянину або постійному резиденту Британії подати відповідну заяву, вказавши дані родича та надати докази спорідненості.

програма продовження перебування у країні для українців (Ukraine Extension Scheme) надає можливість українцям, які мали дозвіл на перебування в Англії в період з 18 березня 2022 року до 16 листопада 2023 року, продовжити своє перебування в країні на строк до трьох років.

Для цього необхідно подати заяву на сайті уряду Британії (послуга безкоштовна). В документі необхідно вказати дані візи та надати докази того, що на момент початку війни в Україні ви були у Великій Британії. Заявки приймаються до 16 травня 2024 року.

програма Житло для України (Homes for Ukraine) дозволяє громадянам та постійним жителям Сполученого Королівства надавати житло для біженців з України. Люди, які хочуть скористатися програмою, мають подати заяву, вказати дані сторони, що приймає, й надати докази наявності житла.

Як отримати візу до Англії у 2024 році: куди звертатися та які документи необхідні

Оформлення візи до Англії відрізняється залежно від конкретного типу дозволу.

Для подання заявки найчастіше необхідно виконати такі кроки:

Визначити мету поїздки — навчання, туризм, ділова поїздка, біженство.

Підготувати документи — знадобиться паспорт, запрошення до країни, довідка з місця роботи, підтвердження бронювання, підтвердження фінансових документів.

Заповнити анкету — на сайті уряду Сполученого Королівства уважно внести дані, бо від правильності заповнення форми буде залежати результат надання візи.

уважно внести дані, бо від правильності заповнення форми буде залежати результат надання візи. Сплатити візовий збір — після заповнення анкети необхідно оплатити мито. Ця сума залежить від типу заяви та тривалості перебування у країні.

Подати всі необхідні документи, перекладені англійською мовою — це можна зробити онлайн.

У більшості випадків для отримання візи до Англії необхідно пройти біометричний збір даних. Це надання фотографії та відбитків пальців.

Які документи необхідні для отримання візи:

чинний закордонний паспорт з достатнім строком дії;

анкета, заповнена відповідно до вимог посольства;

документи, що підтверджують мету поїздки;

витяг із банку, що підтверджує наявність достатніх коштів для проживання у країні;

підтвердження зв’язків із рідною країною (наявність сім’ї, довідка з місця роботи, документи про нерухомість).

Якщо планується подорож до Англії у гостьовому режимі, тоді необхідно надати запрошення від громадянина або особи, яка має дозвіл на проживання в Англії. та вказати такі дані:

ціль вашої поїздки;

термін перебування;

прізвище та ім’я особи, що запрошує;

адреса проживання;

зобов’язання сплатити ваші витрати під час перебування.

Строк розгляду заяви — від 15 до 21 робочого дня.

Для навчання в Англії необхідно додатково подати в посольство документи, що підтверджують зарахування до навчального закладу. Якщо ви їдете до країни на роботу, необхідно надати відповідні документи від роботодавця.

Після подання документів необхідно стежити за статусом анкети через систему відстеження на сайті UKVI. Після розгляду заявки посольством буде надане рішення. У разі схвалення на в’їзд у країну ви отримаєте візову мітку у свій паспорт. Після отримання візової мітки необхідно дотримуватись вказівок щодо дати в’їзду та виїзду.

Під час в’їзду в Англію можуть знадобитися додаткові документи — підтвердження мети поїздки та фінансова гарантія.

Скільки коштує віза до Англії 2024

Вартість візи до Великої Британії залежить від типу дозволу та запланованої тривалості перебування. Короткострокові візи (туристичні, ділові, гостьові) на строк до 6 місяців коштують £115 (€133).

Вартість довгострокових віз може бути різною залежно від часу, на який надається дозвіл:

на 2 роки – £400; на 5 років – £771; на 10 років – £963.

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