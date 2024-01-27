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Общество
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Теплые куртки прятать рано: какой будет погода в Украине на следующей неделе

Зима, сніг, погода
Фото: УНИАН

На этой неделе в Украине наблюдался мокрый снег и местами гололедица.

В некоторых регионах происходило колебание температур и незначительные осадки.

А вот какой погода будет уже со следующей недели и ждать ли украинцам потепления, Факты ICTV расспросили синоптика Гидрометцентра Наталью Птуху.

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О погоде в Украине с 29 января по 4 февраля — читайте в нашем материале.

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С понедельника на территорию Украины начнет влиять поле высокого давления.

Антициклон будет очень мощный. Он охватит всю восточную и центральную Европу, и соответственно, Украина будет в его эпицентре, рассказывает синоптик Гидрометцентра Наталья Птуха.

Прогноз погоды в Украине на 28-29 января

28 января в Украине будет облачно. Ночью в западных и восточных областях умеренный снег.

29 января будет облачно с прояснениями. Ночью в Крыму, южных, центральных и восточных областях пройдет небольшой снег, на остальной территории, днем в Украине без осадков.

На дорогах местами ожидается гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, 29 января в южной части 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью — 3-8° мороза.

29 января при прояснениях до 11° мороза, днем 0-5° мороза; в южной части ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

В Карпатах небольшой снег, температура воздуха ночью 28 января — 6-11° мороза, 29 января 10-15° мороза, днем 3-8° мороза.

Прогноз погоды в Украине на 30-31 января

Во вторник и в среду будет без осадков, лишь ночью 30 января в Крыму местами небольшой снег.

Температура ночью — 2-8° мороза (в Карпатах до 12° мороза), днем от 2° мороза до 4° тепла, в южной части и западных областях 1-7° тепла.

Консультативный прогноз на 1-4 февраля

С 1 по 4 февраля в Украине будет преимущественно без осадков.

Как отмечает синоптик, только 2 февраля в Украине (кроме юго-западной части) пройдут небольшие дожди.

дощ, погода

Фото: УНІАН

3 февраля в северо-восточной части будет немного дождливо. Температура ночью 1 февраля — 1-6° мороза, 2-4 февраля — 0-5° тепла.

Днем 2-8° тепла, в южной части и западных областях 5-10° тепла (4-5 февраля местами 13-15°).

Погода в Киеве с 29 января по 4 февраля

29 января в столице будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 29 января — 6-8° мороза, а днем 1-3° мороза.

С 30-31 января в Киеве будет без осадков. Температура ночью — 3-5° мороза, днем 0-2° тепла.

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