Теплі куртки ховати зарано: якою буде погода в Україні наступного тижня

Цього тижня в Україні спостерігався мокрий сніг і місцями ожеледиця.

У деяких регіонах відбувалося коливання температур та незначні опади.

А от якою погода буде вже з наступного тижня і чи чекати українцям на потепління, Факти ICTV розпитали синоптикиню Гідрометцентру Наталію Птуху.

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Про погоду в Україні з 29 січня по 4 лютого – читайте в нашому матеріалі.

Прогноз погоди в Україні на 28-29 січня

Прогноз погоди в Україні на 30-31 січня

Консультативний прогноз на 1-4 лютого

Погода в Києві з 29 січня по 4 лютого

З понеділка на територію України почне впливати поле високого тиску.

Антициклон буде дуже потужним. Він охопить усю східну та центральну Європу, тож відповідно, Україна буде в його епіцентрі, розповідає синоптикиня Гідрометцентру Наталія Птуха.

Прогноз погоди в Україні на 28-29 січня

28 січня в Україні буде хмарно. Вночі у західних і східних областях помірний сніг.

29 січня буде хмарно з проясненнями. Вночі в Криму, південних, центральних і східних областях пройде невеликий сніг, на решті території, вдень в Україні без опадів.

На дорогах місцями очікується ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с, 29 січня у південній частині 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі – 3-8° морозу.

29 січня за прояснень до 11° морозу, вдень 0-5° морозу; у південній частині вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

В Карпатах невеликий сніг, температура повітря вночі 28 січня – 6-11° морозу, 29 січня 10-15° морозу, вдень 3-8° морозу.

Прогноз погоди в Україні на 30-31 січня

У вівторок і середу буде без опадів, лише вночі 30 січня в Криму місцями невеликий сніг.

Температура вночі – 2-8° морозу (в Карпатах до 12° морозу), вдень від 2° морозу до 4° тепла, у південній частині та західних областях 1-7° тепла.

Консультативний прогноз на 1-4 лютого

З 1 по 4 лютого в Україні буде переважно без опадів.

Як зазначає синоптикиня, лише 2 лютого в Україні (крім південно-західної частини) пройдуть невеликі дощі.

3 лютого у північно-східній частині трохи дощитиме. Температура вночі 1 лютого – 1-6° морозу, 2-4 лютого – 0-5° тепла.

Вдень 2-8° тепла, у південній частині та західних областях 5-10° тепла (4-5 лютого місцями 13-15°).

Погода в Києві з 29 січня по 4 лютого

29 січня у столиці буде хмарно з проясненнями та без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 29 січня – 6-8° морозу, а вдень 1-3° морозу.

З 30-31 січня у Києві буде без опадів. Температура вночі – 3-5° морозу, вдень 0-2° тепла.

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