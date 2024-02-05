Конфлікт у Дніпрі: поліцейські відмовляються йти до штурмової бригади, в Нацполіції відреагували

У соціальних мережах почали поширювали відео зі зборів поліцейських у Дніпрі. Там нібито обговорювали переведення працівників спецпідрозділів поліції до штурмової бригади Лють.

У Національній поліції відреагували на інцидент, пообіцяли з’ясувати всі обставини події та ухвалити відповідні рішення.

Що сталося

Надвечір 4 лютого в мережі почали поширювати відео зі зборів поліцейських, на яких йшлося про переведення до штурмової бригади Лють. Стверджується, що нібито правоохоронці були незгодні з цим рішенням, але висловили готовність воювати у своєму підрозділі.

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– Ви входите до Сил оборони? Поліцейський, що, ухвалює рішення — тут хочу, тут не хочу? Тут захищатиму, тут не буду? – стверджує на відео один з поліцейських у зверненні до колег.

У відповідь же правоохоронці йому сказали, щоб поліцейський показав власним прикладом, натякаючи на те, щоб він першим пішов на передову.

Що відповіли в Нацполіції

Заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич звернув увагу, що поліцейські з першого дня повномасштабного вторгнення захищають Україну на фронті.

Зокрема, спецпризначенці різних підрозділів від 2022 року стали повноцінними комбатантами, коли була створена штурмова бригада Нацполіції Лють.

– Наприкінці другого року повномасштабної агресії ворога логічно, щоб добровольчі батальйони та окремі поліцейські, які вміють професійно боронити, не були розосереджені для виконання бойових розпоряджень, а централізовано входили до складу бригади Лють. Окрім постійного набору до штурмової бригади, відбувається реорганізація структурних підрозділів Нацполіції, щоб створити ефективну систему в складі Сил безпеки і оборони, – йдеться у заяві.

За словами заступника міністра внутрішніх справ, хто хоче воювати – йде на фронт. Для інших правоохоронців є також чимало поліцейських завдань, пояснив Фацевич.

У Національній поліції обіцяють з’ясувати всі обставини щодо відео про полк особливого призначення у Дніпрі та ухвалити відповідні рішення.

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