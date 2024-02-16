Паспорт — это документ, удостоверяющий личность владельца и подтверждающий гражданство Украины. Он необходим для осуществления банковских операций, оформления доверенностей, заключения гражданско-правовых сделок и т. д.

Паспорт выдается гражданам Украины после достижения 14 лет. Порядок оформления и выдачи паспорта гражданина Украины установлен постановлением Верховной Рады Украины Об утверждении положений о паспорте гражданина Украины N 719-V от 23 февраля 2007 года.

Согласно постановлению, в паспорт вносятся фамилия, имя и отчество, дата и место рождения, а также другие данные, утвержденные законодательством. Их правильность подтверждается подписью (положения Порядка оформления и выдачи паспорта гражданина Украины, утвержденного приказом МВД № 320 от 13 апреля 2012 года).

Так можно ли изменить подпись в паспорте в Украине в 2024 году и когда это можно сделать?

Можно ли изменить подпись в паспорте: комментарий юриста

Бывают случаи, когда по определенным причинам человек хочет изменить подпись в паспорте. На горячей линии Бесплатной правовой помощи юристы рассказали Фактам ICTV, можно ли изменить подпись в паспорте.

Юристы БПП отметили, что в Украине нет конкретной процедуры изменения подписи, возможно только засвидетельствовать собственную подпись у любого нотариуса в Украине.

Изменить подпись в паспорте можно только при обмене действующего паспорта на другой.

Обмен паспорта производится в случае:

изменения фамилии, имени или отчества;

установления расхождений в записях;

непригодности паспорта для пользования;

потери паспорта.

Для обмена паспорта человек должен подать следующие документы:

паспорт, подлежащий обмену;

заявление об обмене паспорта;

две фотографии размером 35х45 мм.

Для обмена паспорта в связи с изменением (переменой) фамилии, имени или отчества или установлением расхождений в записях подаются также документы, подтверждающие эти обстоятельства.

Итак, обмен документа, удостоверяющего личность — это единственный случай, когда можно изменить подпись в паспорте. В других случаях такая процедура в Украине не предусмотрена.

