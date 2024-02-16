Паспорт — це документ, що посвідчує особу власника та підтверджує громадянство України. Він необхідний для здійснення банківських операцій, оформлення доручень, укладання цивільно-правових угод тощо.

Паспорт видається громадянам після досягнення 14 років. Порядок оформлення та видання паспорта громадянина України встановлений постановою Верховної Ради України Про затвердження положень про паспорт громадянина України N 719-V від 23 лютого 2007 року.

Згідно з постановою, в паспорт вносяться прізвище, ім’я та по батькові, дата і місце народження, а також інші дані, затверджені законодавством. Їх правильність підтверджується підписом (положення Порядку оформлення і видання паспорта громадянина України, затвердженого наказом МВС № 320 від 13 квітня 2012 року).

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Тож чи можна змінити підпис в паспорті в Україні у 2024 році та коли це можна зробити?

Чи можна змінити підпис в паспорті: коментар юриста

Бувають випадки, коли з певних причин людина хоче змінити підпис в паспорті. На гарячій лінії Безоплатної правової допомоги юристи розказали Фактам ICTV, чи можна змінити підпис в паспорті.

Юристи БПД зазначили, що в Україні немає конкретної процедури зміни підпису, можливо тільки засвідчити власний підпис в будь-якого нотаріуса в Україні.

Змінити підпис в паспорті можна тільки під час обміну чинного паспорта на інший.

Обмін паспорта відбувається у разі:

зміни прізвища, імені або по батькові;

встановлення розбіжностей у записах;

непридатності паспорта для користування;

втрати документа.

Для обміну паспорта особа має подати такі документи:

паспорт, що підлягає обміну;

заяву про обмін паспорта;

дві фотокартки розміром 35 х 45 мм.

Для обміну паспорта у зв’язку зі зміною (переміною) прізвища, імені чи по батькові або встановленням розбіжностей у записах подаються також документи, що підтверджують ці обставини (законодавчо не врегульовані).

Отже, обмін документа, що посвідчує особу — це єдиний випадок, коли можна замінити підпис в паспорті. В інших випадках такої процедури в Україні не передбачено.

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