Чи можна змінити підпис в паспорті: коментар юриста
Паспорт — це документ, що посвідчує особу власника та підтверджує громадянство України. Він необхідний для здійснення банківських операцій, оформлення доручень, укладання цивільно-правових угод тощо.
Паспорт видається громадянам після досягнення 14 років. Порядок оформлення та видання паспорта громадянина України встановлений постановою Верховної Ради України Про затвердження положень про паспорт громадянина України N 719-V від 23 лютого 2007 року.
Згідно з постановою, в паспорт вносяться прізвище, ім’я та по батькові, дата і місце народження, а також інші дані, затверджені законодавством. Їх правильність підтверджується підписом (положення Порядку оформлення і видання паспорта громадянина України, затвердженого наказом МВС № 320 від 13 квітня 2012 року).
Тож чи можна змінити підпис в паспорті в Україні у 2024 році та коли це можна зробити?
Чи можна змінити підпис в паспорті: коментар юриста
Бувають випадки, коли з певних причин людина хоче змінити підпис в паспорті. На гарячій лінії Безоплатної правової допомоги юристи розказали Фактам ICTV, чи можна змінити підпис в паспорті.
Юристи БПД зазначили, що в Україні немає конкретної процедури зміни підпису, можливо тільки засвідчити власний підпис в будь-якого нотаріуса в Україні.
Змінити підпис в паспорті можна тільки під час обміну чинного паспорта на інший.
Обмін паспорта відбувається у разі:
- зміни прізвища, імені або по батькові;
- встановлення розбіжностей у записах;
- непридатності паспорта для користування;
- втрати документа.
Для обміну паспорта особа має подати такі документи:
- паспорт, що підлягає обміну;
- заяву про обмін паспорта;
- дві фотокартки розміром 35 х 45 мм.
Для обміну паспорта у зв’язку зі зміною (переміною) прізвища, імені чи по батькові або встановленням розбіжностей у записах подаються також документи, що підтверджують ці обставини (законодавчо не врегульовані).
Отже, обмін документа, що посвідчує особу — це єдиний випадок, коли можна замінити підпис в паспорті. В інших випадках такої процедури в Україні не передбачено.