Февраль, 27 в 13:24

Беспилотники (БПЛА), летательные аппараты без экипажа на борту, обладают разной степенью автономности — от управляемых дистанционно до полностью автоматических, а также различаться по конструкции, назначению и множеству других параметров.

Управление БПЛА может осуществляться эпизодической подачей команд или непрерывно. В последнем случае БПЛА называют дистанционно-пилотируемым летательным аппаратом (ДПЛА).

БПЛА могут:

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решать разведывательные задачи (на сегодня это основное их предназначение);

применяться для нанесения ударов по наземным и морским целям;

перехватывать воздушные цели;

осуществлять постановку радиопомех;

управлять огнем;

указывать цель;

ретранслировать сообщения и данные;

доставлять грузы.

Основным преимуществом БПЛА/ДПЛА является существенно меньшая стоимость их создания и эксплуатации (при условии равной эффективности выполнения поставленных задач).

По экспертным оценкам, боевые БПЛА верхнего диапазона сложности стоят от $5 до 6 млн. Для сравнения стоимость пилотируемого истребителя-бомбардировщика F-35 составляет около $100 млн плюс существенные затраты на обучение пилота.

Важным фактором является то, что оператор боевого БПЛА не рискует своей жизнью, в отличие от пилота боевого самолета. Недостатком БПЛА является уязвимость систем дистанционного управления, что особенно важно для БПЛА военного назначения.

Беспилотники на вооружении Украины

Bayraktar ТВ2 (на главном снимке). Находятся на вооружении ВСУ с 2019 года. Имеет длину 6,50 м и размах крыльев 12 м. Может находиться в воздухе более 24 часов и развивает максимальную скорость около 220 км/час. И что особенно важно — этот беспилотник, как считают эксперты, дешевле, чем аналогичная продукция западных конкурентов.

Switchblade. Американский беспилотник состоит на вооружении ВСУ с марта 2022 года. По сути этот дрон-камикадзе представляет собой самонаводящиеся ракеты, которые могут поражать вражеские цели с расстояния в десятки километров. Дальность полета со старта, в зависимости от модификации, от 300 до 400 км.

Phoenix Ghost. По словам представителей Пентагона, это дроны, которые будут поставлены Украине, разрабатывались специально под требования украинских военных. Отмечается, что для управления этими БПЛА требуется минимальная подготовка. Новые дроны имеют сходство с беспилотниками-камикадзе Switchblade, но в чем именно заключается разница, Пентагон не уточняет.

Беспилотники на вооружении России

Элерон-3СВ. Портативная система воздушной разведки и наблюдения с БЛА ближнего радиуса действия. В основе системы – 5-килограммовый дрон, выполненный по схеме летающее крыло. Оснащен фото- и телекамерами, аппаратурой постановки помех и другим оборудованием. Дальность действия — до 25 км.

Орлан-10 включает уже более тяжелый дрон массой около 16-18 кг. Работает на 95-м бензине, радиус действия – до 100 км, остается в воздухе до 16 часов. Грузоподъемность – до 5 кг полезной нагрузки. По имеющимся оценкам, Орланы составляют не менее трети всего парка российских беспилотников.

Но у двух указанных российских БЛА есть и характерные недостатки. Главный из них – необходимость находиться вблизи зоны боевых действий. Это повышает риск для их операторов. Решить указанные проблемы можно, задействовав беспилотники более тяжелых классов.

Форпост — единственный относительно крупный дрон, имеющийся в распоряжении российских военных. Весит 450 кг. Способен вести разведку и наблюдение на протяжении 16-18 часов, дальность действия – более 100 км от места старта. Такие возможности вкупе с оснащением высококачественной оптикоэлектронной аппаратурой сделали Форпосты средством наблюдения и контроля ударов по наиболее важным целям.

Источник: по материалам СМИ