Кто победил на Евровидении 2024 – результаты

Финал Евровидения 2024 состоялся в шведском городе Мальме 11 мая. По результатам голосования зрители и жюри стало известно, кто одержал победу на международном песенном конкурсе.

Кто победил на Евровидении 2024

Так, победителем Евровидения 2024 стал представитель Швейцарии — певец Nemo. Всего в финале конкурса он набрал 591 балл.

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Второе место занял участник из Хорватии Baby Lasagna (457 балла). В тройку лидеров попали представители Украины — певицы аlyona аlyona и Jerry Heil получили 453 балла от жюри и зрителей.

На четвертой строчке расположился певец Slimane из Франции (445 баллов). В топ-5 также попала представительница Израиля Эден Голан (375 баллов).

За победу на Евровидении 2024 соревновались 25 стран. Перед финалом представителя Нидерландов Йоста Кляйна дисквалифицировали, поэтому зрители не увидели его выступления на шоу. Причиной дисквалификации стала жалоба женщины на съемочной площадке.

Напомним, что представительницы Украины аlyona аlyona и Jerry Heil выступили в финале Евровидения 2024 под вторым номером. Они исполнили песню Teresa & Maria и поразили зрителей мощным вокалом и постановкой.

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