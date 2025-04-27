У Пенсійному фонді пояснили, хто може отримати 300 грн надбавки до пенсії

За інформацією Пенсійного фонду, надбавку до пенсії в розмірі 10% від прожиткового мінімуму отримують пенсіонери зі статусом Почесний донор України.

– Щоб отримати доплату до основної пенсії, достатньо надати до Пенсійного фонду підтверджувальний документ, – ідеться в повідомленні.

Яка сума доплати

Оскільки у 2025 році прожитковий мінімум становить 2 920 грн, почесні донори з-поміж пенсіонерів отримують щомісячну доплату у 292 грн. За підвищення прожиткового мінімуму зростає і надбавка.

Як отримати надбавку

Для оформлення доплати до пенсії слід звернутися до Пенсійного фонду та подати такі документи:

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заяву на призначення надбавки;

паспорт або інший документ, що підтверджує особу;

РНОКПП (ідентифікаційний код);

документи, що підтверджують наявність звання Почесний донор України або Почесний донор СРСР.

Хто може стати почесним донором

Почесним донором України стає той, хто безоплатно здійснив 40 донацій крові або здав 60 доз плазми в межах максимально допустимої норми.

Джерело : Пенсійний фонд

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