Как получить разрешение на травматический пистолет в Украине 2025 — ответ юриста

Травматический пистолет — ручное короткоствольное огнестрельное или газовое оружие, которое предназначено для самообороны на короткой дистанции, до 3-5 метров. Это оружие не является оружием смертельного действия. Резиновые или метательные пули способны лишь нанести человеку увечья.

Часто можно встретить споры, нужно ли оформлять разрешение на травматический пистолет. С одной стороны — это не огнестрел, а с другой — таким оружием можно нанести достаточно серьезный вред.

Как получить разрешение на травматический пистолет в Украине в 2025 году — читайте на Фактах ICTV.

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Нужно ли разрешение на травмат в Украине 2025: ответ юриста

Травматические пистолеты в Украине доступны в официальной реализации, но иметь их можно только при соответствующем разрешении.

На горячей линии бесплатной правовой помощи юристы рассказали Фактам ICTV, что согласно приказу Министерства внутренних дел Украины от 21 августа 1998 года №622 была утверждена Инструкция о порядке изготовления, приобретения, хранения, учета, перевозки и использования огнестрельного, пневматического, холодного и охолощенного оружия, устройств отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия, и патронов к ним, а также боеприпасов к оружию, основных частей оружия и взрывчатых материалов.

Инструкция (гл.8 раздела II) содержит перечень видов оружия, в отношении которого осуществляется разрешительная система.

Юристы БПП отметили, что разрешительная система, которая осуществляется органами или подразделениями полиции, распространяется на:

боевое нарезное военное оружие военных образцов;

оружие, изготовленное по специальному заказу;

нейтрализованное оружие;

несовременное оружие;

охлажденное оружие;

охотничье оружие;

спортивное огнестрельное оружие.

А также на боевые припасы к оружию, основные части оружия, пневматическое, холодное оружие, устройства и патроны к ним, принадлежащие предприятиям, учреждениям, организациям, субъектам хозяйствования и гражданам.

К пневматическому оружию относятся — револьверы, пистолеты, винтовки калибра более 4,5 мм и скоростью полета пули более 100 м в секунду, в которых снаряд (пуля) приводится в движение за счет сжатых газов.

Законодательная база Украины позволяет свободно использовать оружие, калибр пули которого не более 4,5 мм, скорость пули составляет не более 100 м/с.

Следовательно, если оружие соответствует этим параметрам, то его можно покупать без оформления специальных документов. Если у пистолета параметры больше, то нужно будет иметь соответствующие документы.

Как получить разрешение на травмат в Украине

Для получения разрешения на травмат необходимо:

пройти специальные курсы по обращению с оружием и получить соответствующую справку;

обратиться в соответствующий орган полиции и предоставить необходимые документы;

приобрести оружие, зарегистрировать его и получить разрешение сроком на три года.

Согласно Инструкции (п.12.1 гл.12 раздела II) предусмотрено, что холодное, охолощенное, пневматическое оружие имеют право приобретать граждане Украины или лица, имеющие вид на жительство и достигшие 18-летнего возраста.

Разрешение на травмат в Украине — необходимые документы

Для получения разрешения на оружие понадобятся следующие документы:

заявление на получение разрешения на оружие;

медицинская справка;

справка об отсутствии судимости;

справка о прохождении курсов и изучении материальной части оружия, специальных средств, правил обращения с ними и их применения;

копия паспорта и карточки налогоплательщика;

фотографии 3х4 см (4 шт).

Также необходимо предоставить платежный документ, подтверждающий внесение средств за предоставление платной услуги (при необходимости).

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