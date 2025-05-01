Як отримати дозвіл на травматичний пістолет в Україні 2025 — відповідь юриста

Травматичний пістолет – ручна короткоствольна вогнепальна або газова зброя, яка призначена для самооборони на короткій дистанції, до 3-5 метрів. Ця зброя не є зброєю смертельної дії. Гумові або метальні кулі здатні лише завдати людині каліцтва.

Часто можна зустріти суперечки, чи потрібно оформлювати дозвіл на травматичний пістолет. З одного боку – це не вогнепал, а з іншого — такою зброєю можна завдати досить серйозної шкоди.

Як отримати дозвіл на травматичний пістолет в Україні у 2025 році — читайте на Фактах ICTV.

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Чи потрібен дозвіл на травмат в Україні 2025: відповідь юриста

Травматичні пістолети в Україні доступні в офіційній реалізації, але мати їх можна лише за відповідного дозволу.

На гарячій лінії безоплатної правової допомоги юристи розповіли Фактам ICTV, що згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України від 21 серпня 1998 року №622 було затверджено Інструкцію про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної й охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів.

Інструкція (гл.8 розділу ІІ) містить перелік видів зброї, щодо якої здійснюється дозвільна система.

Юристи БПД зазначили, що дозвільна система, яка здійснюється органами чи підрозділами поліції, поширюється на:

бойову нарізну військових зразків зброю;

зброю, виготовлену за спеціальним замовленням;

нейтралізовану зброю;

несучасну зброю;

охолощену зброю;

мисливську зброю;

спортивну вогнепальну зброю.

А також на бойові припаси до зброї, основні частини зброї, пневматичну, холодну зброю, пристрої та патрони до них, що належать підприємствам, установам, організаціям, суб’єктам господарювання та громадянам.

До травматичної зброї належать — револьвери, пістолети, гвинтівки калібру понад 4,5 мм і швидкістю польоту кулі понад 100 м за секунду, в яких снаряд (куля) приводиться в рух за рахунок стиснених газів.

Законодавча база України дозволяє вільно використовувати зброю, калібр кулі якої не більше 4,5 мм, швидкість кулі становить не більше 100 м/с.

Отже, якщо зброя відповідає цим параметрам, то її можна купувати без оформлення спеціальних документів. Якщо у пістолета параметри більші, то потрібно буде мати відповідні документи.

Як отримати дозвіл на травмат в Україні

Для отримання дозволу на травмат необхідно:

пройти спеціальні курси щодо поводження зі зброєю та отримати відповідну довідку;

звернутися до відповідного органу поліції та надати необхідні документи;

придбати зброю, зареєструвати її та отримати дозвіл строком на три роки.

Згідно з Інструкцією (п.12.1 гл.12 розділу ІІ) передбачено, що холодну, охолощену, пневматичну зброю мають право придбавати громадяни України або особи, які мають посвідку на постійне проживання й досягли 18-річного віку.

Дозвіл на травмат в Україні — необхідні документи

Для отримання дозволу на зброю знадобляться такі документи:

заява на отримання дозволу на зброю;

медична довідка;

довідка про відсутність судимості;

довідка про проходження курсів та вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування;

копія паспорта та картки платника податків;

фотографії 3х4 см (4 шт).

Також необхідно надати платіжний документ, що підтверджує внесення коштів за надання платної послуги (за потреби).

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