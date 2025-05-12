С начала года восстановлены права почти 1 000 военнослужащих — Минобороны

С начала 2025 года Центральное управление защиты прав военнослужащих Министерства обороны Украины рассмотрело 1 993 обращения и запроса от военнослужащих и членов их семей.

Об этом сотрудники Министерства обороны сообщили на своей странице в Facebook.

Статистика обращений

— По результатам принятых мер уже восстановлены права 980 человек, а также направлено 23 сообщения о совершенных уголовных правонарушениях в органы ГБР. Проведено 16 плановых и 2 внеплановых проверки. Продолжается проработка остальных обращений, — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что за последнюю неделю апреля поступило 107 обращений, возобновлены права 8 человек, направлено 1 сообщение в ГБР, проведено 6 плановых проверок.

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Быть услышанными

Как подчеркнул начальник Центрального управления защиты прав военнослужащих Руслан Цыганков, военные хотят быть услышанными и обращаются за защитой. Каждое обращение рассматривается профессионально в пределах действующего законодательства.

— Когда того требует ситуация, передаем материалы правоохранителям. Защита прав военных — наша обязанность и приоритетное направление работы ведомства, — добавил Цыганков.

Источник : Минобороны

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