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Татьяна Штерева, редактор раздела Стиль жизни

В Украине упростили регистрацию гуманитарных авто: что изменилось

зміна порядку реєстрації гуманітарних авто
Фото: Pexels

Кабмин принял постановление, которое расширит возможности для госрегистрации и временного учета транспортных средств, ввезенных в качестве гуманитарной помощи.

Новые правила касаются автомобилей, которые попали на территорию Украины в период с 24 февраля 2022 года по 1 декабря 2023 года.

Изменения в порядке регистрации гуманитарного транспорта

До этого момента на полную государственную регистрацию можно было ставить только гуманитарные автомобили, ввезенные на основании декларации, оформленной по постановлению № 953. Оно действовало с 1 декабря 2023 года и устанавливало новые правила учета и пропуска гуманитарной помощи во время войны.

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Теперь разрешено регистрировать и те машины, которые были ввезены по постановлению № 174, которое с марта 2022 года позволяло завозить авто на упрощенных условиях в бумажной форме без автоматизированной системы.

Что нужно для регистрации

Юридическое лицо, которое ввезло авто как гуманитарную помощь, должно обратиться в сервисный центр МВД со следующими документами:

  • декларация о гуманитарной помощи (оформленная по постановлению № 174);
  • акт приема-передачи;
  • оценка стоимости (для легковых авто);
  • справка из Минобороны (для военных авто);
  • документы представителя, сертификат соответствия, экспертные заключения, иностранные документы на авто (при наличии);
  • квитанция об уплате сбора в Пенсионный фонд (для легковых авто).

Такой транспорт получает надлежащего пользователя, который несет персональную ответственность за нарушение ПДД.

Новые возможности для военных

Впервые разрешено ставить на временный учет и те гуманитарные автомобили, которые были переданы военнослужащим на основании деклараций по постановлению № 174.

Для этого военному нужно предоставить заявление, военный билет или удостоверение, справку из воинской части, документ о передаче авто, копию гуманитарной декларации.

После подачи всех документов автомобиль получит номерные знаки и временный регистрационный талон.

По словам чиновников, эти изменения призваны упорядочить учет гуманитарных транспортных средств, упростить их легализацию и усилить ответственность за их использование, особенно в условиях войны.

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Источник: ГСЦ МВД Украины
Авто, гуманітарка, Кабінет міністрів
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