В Украине упростили регистрацию гуманитарных авто: что изменилось
Кабмин принял постановление, которое расширит возможности для госрегистрации и временного учета транспортных средств, ввезенных в качестве гуманитарной помощи.
Новые правила касаются автомобилей, которые попали на территорию Украины в период с 24 февраля 2022 года по 1 декабря 2023 года.
Изменения в порядке регистрации гуманитарного транспорта
До этого момента на полную государственную регистрацию можно было ставить только гуманитарные автомобили, ввезенные на основании декларации, оформленной по постановлению № 953. Оно действовало с 1 декабря 2023 года и устанавливало новые правила учета и пропуска гуманитарной помощи во время войны.
Теперь разрешено регистрировать и те машины, которые были ввезены по постановлению № 174, которое с марта 2022 года позволяло завозить авто на упрощенных условиях в бумажной форме без автоматизированной системы.
Что нужно для регистрации
Юридическое лицо, которое ввезло авто как гуманитарную помощь, должно обратиться в сервисный центр МВД со следующими документами:
- декларация о гуманитарной помощи (оформленная по постановлению № 174);
- акт приема-передачи;
- оценка стоимости (для легковых авто);
- справка из Минобороны (для военных авто);
- документы представителя, сертификат соответствия, экспертные заключения, иностранные документы на авто (при наличии);
- квитанция об уплате сбора в Пенсионный фонд (для легковых авто).
Такой транспорт получает надлежащего пользователя, который несет персональную ответственность за нарушение ПДД.
Новые возможности для военных
Впервые разрешено ставить на временный учет и те гуманитарные автомобили, которые были переданы военнослужащим на основании деклараций по постановлению № 174.
Для этого военному нужно предоставить заявление, военный билет или удостоверение, справку из воинской части, документ о передаче авто, копию гуманитарной декларации.
После подачи всех документов автомобиль получит номерные знаки и временный регистрационный талон.
По словам чиновников, эти изменения призваны упорядочить учет гуманитарных транспортных средств, упростить их легализацию и усилить ответственность за их использование, особенно в условиях войны.