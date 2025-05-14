В Україні спростили реєстрацію гуманітарних авто: що змінилося

Кабмін ухвалив постанову, що розширить можливості для держреєстрації та тимчасового обліку транспортних засобів, ввезених як гуманітарна допомога.

Нові правила стосуються автівок, які потрапили на територію України в період із 24 лютого 2022 року до 1 грудня 2023 року.

Зміни в порядку реєстрації гуманітарного транспорту

До цього моменту на повну державну реєстрацію можна було ставити лише гуманітарні автомобілі, ввезені на підставі декларації, оформленою за постановою № 953. Вона діяла з 1 грудня 2023 року і встановлювала нові правила обліку та пропуску гуманітарної допомоги під час війни.

Зараз дивляться

Тепер дозволено реєструвати й ті машини, які були ввезені за постановою № 174, що з березня 2022 року дозволяла завозити авто на спрощених умовах у паперовій формі без автоматизованої системи.

Що потрібно для реєстрації

Юридична особа, яка ввезла авто як гуманітарну допомогу, має звернутися до сервісного центру МВС із такими документами:

декларація про гуманітарну допомогу (оформлена за постановою № 174);

акт приймання-передачі;

оцінка вартості (для легкових авто);

довідка з Міноборони (для військових авто);

документи представника, сертифікат відповідності, експертні висновки, іноземні документи на авто (за наявності);

квитанція про сплату збору до Пенсійного фонду (для легкових авто).

Такий транспорт отримує належного користувача, який несе персональну відповідальність за порушення ПДР.

Нові можливості для військових

Вперше дозволено ставити на тимчасовий облік і ті гуманітарні автівки, які були передані військовослужбовцям на підставі декларацій за постановою № 174.

Для цього військовому потрібно надати заяву, військовий квиток або посвідчення, довідку з військової частини, документ про передачу авто, копію гуманітарної декларації.

Після подання всіх документів автомобіль отримає номерні знаки та тимчасовий реєстраційний талон.

За словами урядовців, ці зміни покликані впорядкувати облік гуманітарних транспортних засобів, спростити їхню легалізацію й посилити відповідальність за їх використання, особливо в умовах війни.

Джерело : ГСЦ МВС України

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