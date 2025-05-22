Субсидии в Украине: что ждет украинцев с 1 июня

В июне украинцы продолжат получать субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Ожидаются ли изменения в начислении субсидий в июне читайте в материале Фактов ICTV.

Субсидия июнь 2025

Субсидии традиционно рассчитываются по сезонам: на неотапливаемый период — с 1 мая по 30 сентября, а на отопительный — с 1 октября по 30 апреля.

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Как разъяснили в Пенсионном фонде Украины, расчет жилищной субсидии за октябрь и апрель напрямую зависит от продолжительности отопительного сезона, который проходит с 16 октября по 15 апреля включительно.

Это ключевой фактор, влияющий на изменение размера выплат в межсезонье.

Поэтому сумма субсидии за апрель, которую украинцы получили в мае, отличается от той, что была начислена в апреле за март.

В апреле субсидия охватывает только половину месяца – с 1 по 15 апреля – когда еще длился отопительный сезон.

Соответственно, расчет жилищной субсидии на оплату услуг по централизованному, автономному или индивидуальному отоплению (теплоснабжение, снабжение и распределение газа или электроэнергии для отопления) осуществлялся с учетом социальных нормативов только на эти 15 дней.

Это стандартная процедура, соответствующая действующему порядку начисления субсидий в соответствии с фактической продолжительностью отопительного периода.

Как сообщает Министерство социальной политики, сейчас более 1,5 млн. граждан пользуются льготами на коммунальные услуги.

Льгота – это установленное законом преимущество, которое предоставляется отдельным категориям населения. Среди них:

ветераны войны;

члены семей погибших военнослужащих;

пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС;

а также многодетные семьи.

Важный нюанс: если в квартире или доме зарегистрировано несколько человек с правом на льготу, скидка исчисляется только для той, которая имеет самый высокий процент.

Как отправиться на субсидии на коммунальные услуги

Подать документы для оформления льготы можно онлайн:

через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины;

через мобильное приложение фонда.

Перед этим обязательно следует подать заявление для включения в Реестр лиц, имеющих право на льготы.

Кому субсидия начисляется автоматически

В Пенсионном фонде Украины сообщают, что гражданам, уже получавшим субсидию, она будет автоматически переназначена на период неотапливаемого сезона.

Пересчет состоится без необходимости обращаться в органы ПФУ — на основе уже имеющейся информации. Таким образом, для большинства украинцев порядок получения субсидии останется без изменений.

Впрочем, если у субсидианта изменился состав семьи, имущественное положение или другие важные обстоятельства, необходимо подать обновленные документы в Пенсионный фонд в течение 30 дней.

Субсидия-2025: размер

При определении права на получение жилищной субсидии или льготы, а также при расчете ее размера доход домохозяйства учитывается с учетом заработной платы уже после уплаты налога на доходы физических лиц и военного сбора.

Иными словами, сумма субсидии определяется индивидуально для каждого домохозяйства.

Подробную инструкцию по оформлению субсидии через приложение Дія можно найти на сайте Факты ICTV.

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