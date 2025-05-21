Цены на АЗС в июне 2025 года: эксперт спрогнозировал, каким будет начало летнего сезона

В июне 2025 года украинских водителей ожидают новые колебания цен на бензин, дизель и газ на автозаправочных станциях.

Каким будет начало летнего сезона и как изменится стоимость топлива на АЗС — рассказал аналитик консалтинговой компании Нефтерынок Александр Сиренко.

Что будет с ценами на топливо

Эксперт выразил надежду, что в июне 2025 года на АЗС установят цены, которые будут соответствовать динамике оптового рынка Украины. Ведь сейчас стоимость дизеля и бензина на заправках несколько завышена.

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Сиренко пояснил, что оптовый рынок, по сравнению с апрелем, существенно просел из-за событий на внешнем рынке. Соответственно, это должно было бы отразиться на ценах на АЗС.

— В частности, нефть подешевела, опускалась до $60 за баррель. Сейчас в пределах $63-65 за баррель. Это существенное проседание должно было бы отразиться на потолке соответствующей динамикой, но мы этого не увидели. Цены на бензин и дизель снизились в среднем на 1-1,50 грн, тогда как нефть потеряла около 13-15%. Это, по расчетам, дает нам минус 5 грн на литре в рознице. Но этого не произошло, — отметил эксперт.

Но сети АЗС продолжают делать скидки на топливо на выходных — от 5 до 7 грн на литр.

Цены на бензин, дизель и газ в июне 2025 года

Александр Сиренко ожидает, что до конца мая розничные сети исправят ситуацию, ведь у них есть возможность снизить цену на бензин и дизель.

— На границе с Украиной дизельное топливо уже с уплаченными налогами стоит менее 40 грн за литр. В то же время на заправках средняя цена на дизель — 52,30 грн . И есть те, кто торгует по 56-57 грн до сих пор. Якобы нефть по-прежнему стоит $75-80за баррель. Это немного несправедливо, — считает эксперт.

По словам Сиренко, дизель и бензин на АЗС должны подешеветь на 1,5 — 2,5 грн, а средняя стоимость по Украине должна быть в пределах 50 грн. Тогда ситуация выровняется, и летний сезон-2025 начнется с ценами, которые соответствуют текущему состоянию на оптовом рынке.

Что касается цен на газ, то ежедневно в разных регионах они постепенно снижаются.

— Нет безумной динамики, но кто-то сбрасывает 15 копеек, кто-то 20 копеек. Согласно прогнозам на май, на оптовом рынке газ должен был подешеветь на 6%. Так оно и произошло, даже в условиях низкого спроса. 2025 год показывает снижение реализации топлива на заправках, и это дополнительно влияет на цену, — добавил Александр Сиренко.

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