В Киевтеплоэнерго рассказали, когда произойдет повышение тарифов на отопление до 50%

Директор СП “Энергосбыт” КП “Киевтеплоэнерго” Константин Лопатин рассказал, что после окончания войны тарифы на отопление и горячую воду вырастут до 50%.

— Тарифы на отопление и горячую воду в столице сейчас существенно уменьшены, поскольку существует мораторий на период военного времени по повышению услуг. Однако после окончания войны стоит ожидать увеличения счетов до 50%, — сказала Константин Лопатин.

В два раза больше

По данным коммунального предприятия “Киевтеплоэнерго”, современный тариф за отопление и горячую воду не соответствует “экономически обоснованному”. Киевляне платят приблизительно на 50% меньше, чем должны были бы.

По словам специалиста, есть экономически обоснованный тариф, который пересчитывается ежегодно. Но, поскольку существует мораторий на период военного времени на повышение услуг, в том числе на тепловую энергию и горячую воду, поэтому есть разница между экономически обоснованным тарифом и тем, что применяется.

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Компенсировать разницу

— Эта разница фиксируется, утверждается и, возможно, когда-то будет разработан механизм, который позволит коммунальным предприятиям в каком-то виде получить эту разницу. На данный момент она остается некомпенсированной, — пояснил директор СП “Энергосбыт” КП “Киевтеплоэнерго” Константин Лопатин.

Сейчас средний счет за отопление в столице — 1 500 грн в месяц. То есть после завершения военного положения он вырастет до около 3 000 грн. Похожая ситуация будет и с другими тарифам за коммунальные услуги.

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