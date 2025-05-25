Укр Рус
Укр Рус
Популярные Статьи
Универсальные воины: что известно о морской пехоте Украины и ее участии в войне с РФ
Чемпионат мира по хоккею 2025: расписание матчей, результаты и где смотреть
Какие страны чаще всего побеждали на Евровидении: Украина есть в списке
Кто покинул МастерШеф 15 в 13-м выпуске после борьбы за место на кухне
Статьи
81-я годовщина депортации: как крымских татар притесняли в годы СССР, а теперь – под оккупацией РФ
Виктория Яснопольская, журналист раздела Медицина
3 мин.

В Киевтеплоэнерго рассказали, когда произойдет повышение тарифов на отопление до 50%

Тарифи на комуналку

Директор СП “Энергосбыт” КП “Киевтеплоэнерго” Константин Лопатин рассказал, что после окончания войны тарифы на отопление и горячую воду вырастут до 50%.

— Тарифы на отопление и горячую воду в столице сейчас существенно уменьшены, поскольку существует мораторий на период военного времени по повышению услуг. Однако после окончания войны стоит ожидать увеличения счетов до 50%, — сказала Константин Лопатин.

В два раза больше

По данным коммунального предприятия “Киевтеплоэнерго”, современный тариф за отопление и горячую воду не соответствует “экономически обоснованному”. Киевляне платят приблизительно на 50% меньше, чем должны были бы.

По словам специалиста, есть экономически обоснованный тариф, который пересчитывается ежегодно. Но, поскольку существует мораторий на период военного времени на повышение услуг, в том числе на тепловую энергию и горячую воду, поэтому есть разница между экономически обоснованным тарифом и тем, что применяется.

Сейчас смотрят

Компенсировать разницу

Эта разница фиксируется, утверждается и, возможно, когда-то будет разработан механизм, который позволит коммунальным предприятиям в каком-то виде получить эту разницу. На данный момент она остается некомпенсированной, — пояснил директор СП “Энергосбыт” КП “Киевтеплоэнерго” Константин Лопатин.

Сейчас средний счет за отопление в столице — 1 500 грн в месяц. То есть после завершения военного положения он вырастет до около 3 000 грн. Похожая ситуация будет и с другими тарифам за коммунальные услуги.

Читайте также
Тариф на свет с 1 июня 2025 года: сколько будут платить украинцы
Показники лічильника, лічильник за світло

Источник: Новини.Live
Коммунальные тарифы, підвищення тарифів, Тарифы, тарифи на тепло
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь