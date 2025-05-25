Директор СП Енергозбут КП Київтеплоенерго Костянтин Лопатін розповів, що після закінчення війни тарифи на опалення та гарячу воду зростуть до 50%.

– Тарифи на опалення та гарячу воду в столиці наразі суттєво зменшені, оскільки діє мораторій на період воєнного часу щодо підвищення послуг. Однак після закінчення війни варто очікувати збільшення рахунків до 50%, – сказав Лопатін.

Удвічі більше

За даними комунального підприємства Київтеплоенерго, сучасний тариф за опалення та гарячу воду не відповідає “економічно обґрунтованому”. Кияни платять приблизно на 50% менше, ніж мали б.

За словами фахівця, є економічно обґрунтований тариф, який перераховується щороку. Та оскільки діє мораторій на період воєнного часу на підвищення послуг, зокрема на теплову енергію та гарячу воду, тож є різниця між економічно обґрунтованим тарифом і тим, що застосовується.

Зараз дивляться

Компенсувати різницю

– Ця різниця фіксується, затверджується і, можливо, колись буде розроблено механізм, який дасть змогу комунальним підприємствам у якомусь вигляді отримати цю різницю. Наразі вона залишається некомпенсованою, – пояснив директор СП Енергозбут КП Київтеплоенерго Костянтин Лопатін.

Нині середній рахунок за опалення в столиці – 1 500 грн на місяць. Тобто після завершення воєнного стану він зросте до близько 3 000 грн. Схожа ситуація буде і з іншими тарифами за комунальні послуги.

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