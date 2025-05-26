Метро на Виноградарь: когда откроют и какие работы проводятся

Городской голова Виталий Кличко сообщил, когда именно могут открыть долгожданное метро на Виноградарь.

Когда откроют метро на Виноградарь и что известно о дате — читайте на Фактах ICTV.

Когда откроют метро на Виноградарь

Виталий Кличко прогнозирует, что через два года может заработать метро на Виноградарь. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Киев.

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Строительство двух станций метро Мостицкая и Проспект Правды, которое началось в 2019 году, может завершиться в 2027 году.

Напоминаем, что сначала открытие метро планировалось в декабре 2021 года, но организация Киевметрострой, которая имела договор с городом на его строительство, не выполнила свои обязательства, поэтому контракт пришлось прекратить. Новый договор заключили с компанией Автострада (Autostrada).

Как будет выглядеть метро на Виноградарь: что известно о строительстве

Представители компании Autostrada рассказали, как идет строительство метро в Киеве. По состоянию на май, на будущей станции Мостицкая обустраивают камеру дождевой канализации и гидроизоляцию перекрытия.

Перед гидроизоляцией установят шумопоглощающую изоляцию, поскольку метро будет проходить рядом с жилыми домами. Она будет поглощать почти весь шум от поездов.

На станции Проспект Правды продолжается укрепление грунтов методом jet grouting. Также обустраивают демонтажную шахту между станциями метро Сырец и будущей Мостицкой для подъема тоннелепроходческого щита.

Параллельно на всех участках продолжаются работы по переносу инженерных сетей. Делают сразу два уровня. Нижний тоннель будет для поезда от города до Виноградаря, второй (верхний) — наоборот.

Отмечается, что в двухъярусных тоннелях между Мостицкой и Проспектом Правды сейчас построено 200 метров конструкций.

Строительство метро на Виноградарь продолжается круглосуточно, поэтому скорее всего его откроют вовремя.

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