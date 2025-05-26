Метро на Виноградар: коли відкриють та які роботи проводяться

Міський голова Віталій Кличко повідомив, коли саме можуть відкрити довгоочікуване метро на Виноградар.

Коли відкриють метро на Виноградар та що відомо про дату — читайте на Фактах ICTV.

Коли відкриють метро на Виноградар

Віталій Кличко прогнозує, що через два роки може запрацювати метро на Виноградар. Про це він розказав в інтерв’ю телеканалу Київ.

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Будівництво двох станцій метро Мостицька і Проспект Правди, яке розпочалося у 2019 році, може завершитися у 2027 році.

Нагадуємо, що спочатку відкриття метро планувалося у грудні 2021 року, але організація Київметробуд, яка мала договір з містом на його будівництво, не виконала свої зобов’язання, тому контракт довелося припинити. Новий договір уклали з компанією Автострада (Autostrada).

Як буде виглядати метро на Виноградар: що відомо про будівництво

Представники компанії Autostrada розказали, як триває будівництво метро в Києві. Станом на травень, на майбутній станції Мостицька облаштовують камеру дощової каналізації та гідроізоляцію перекриття.

Перед гідроізоляцією встановлять шумопоглинальну ізоляцію, оскільки метро проходитиме поруч із житловими будинками. Вона поглинатиме майже весь шум потягів.

На станції Проспект Правди триває зміцнення ґрунтів новим сучасним методом jet grouting. Також облаштовують демонтажну шахту між станціями метро Сирець і майбутньою Мостицькою для підйому тунелепрохідного щита.

Паралельно на всіх ділянках тривають роботи з перенесення інженерних мереж. Роблять одразу два рівні. Нижній тунель буде для потяга від міста до Виноградаря, другий (верхній) — навпаки.

Зазначається, що у двоярусних тунелях між Мостицькою та Проспектом Правди наразі збудовано 200 метрів конструкцій.

Будівництво метро на Виноградар триває цілодобово, тож скоріше за все його відкриють всчасно.

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