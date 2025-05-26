СБУ ліквідувала мережу агентів РФ, що коригувала авіаудари по 7 областях

Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція нейтралізували агентурну мережу російських спецслужб, що коригувала авіаудари ворога по східних, південних та західних областях України.

– За результатами спецоперації затримано п’ятьох учасників ворожого осередку, які шпигували в Запоріжжі, Сумах, Миколаєві, а також на Хмельниччині, Київщині, Харківщині, Харківщині та Дніпропетровщині. Наймолодшому з них – 16 років, а найстаршому – 23, – йдеться в повідомленні.

Знали один одного, але діяли нарізно

Як встановило розслідування, до складу агентурної групи входив студент із Запоріжжя, його місцева знайома та її співмешканець. Також із ними співпрацювали двоє братів із Харківської області.

За матеріалами справи, фігуранти знали один одного, але діяли порізно і мали одного куратора російських спецслужб.

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Координати для ударів

Після дистанційно вербування агенти отримали завдання підготувати координати для ударів по оборонних об’єктах України.

Щоб виконати завдання, фігуранти їздили містами, де поруч із потенційними цілями паркували авто з увімкненим відеореєстратором. За допомогою цього пристрою вони протягом 8-12 годин фіксували можливу наявність на локації особового складу та техніки наших військ.

Для конспірації агенти виходили з машини до найближчого кафе, яке використовували як спостережний пункт за обстановкою навколо. Час від часу фігуранти поверталися до авто, щоб перевірити заряд акумуляторів відеореєстратора та змінити карту пам’яті для подальшого запису.

Загрожує довічне

Контррозвідка СБУ завчасно викрила російську агентуру та поетапно задокументувала кожного фігуранта. Після забезпечення безпеки локацій Сил оборони всіх учасників ворожої групи було затримано за місцем проживання.

За даними слідства, російські спецслужби завербували всіх агентів через Telegram-канали, де вони шукали легких грошей.

Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Хмельницькій, Запорізькій та Харківській областях спільно з Національною поліцією під процесуальним керівництвом Хмельницької обласної прокуратури.

Джерело : СБУ

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