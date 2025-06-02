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Марина Мелехова, редактор розділу Медицина
2 хв.

$7 тис. за бронь: на Черкащині викрили схему ухилення від мобілізації

Черкащина ДБР схеми для ухилянтів
Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань викрили схему незаконного бронювання військовозобов’язаних на Черкащині.

 $7 тис. за відстрочку від мобілізації

Незаконна діяльність тривала з листопада 2024 року на території Черкаської та Кіровоградської областей.

Організатором схеми виявився чоловік, який пропонував підприємцям відкласти мобілізацію за грошову винагороду — $7 000.

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Бронювання на пів року оформлювали через фіктивні дані в офіційних державних системах.

28 травня 2025 року посередника шахрайської послуги затримали після отримання частини оплати.

У межах слідства працівники ДБР провели обшуки, вилучили документацію та розпочали перевірку всіх осіб, які могли скористатися незаконною відстрочкою.

Наразі встановлюють коло причетних працівників ТЦК, здатних впливати на ухвалення протиправних рішень.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України, йому загрожує позбавлення волі терміном до восьми років.

Досудове слідство триває. Процесуальне керівництво здійснює Кропивницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

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Джерело: ДБР

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