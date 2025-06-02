Меньше бумаг: Минобороны упрощает работу ВВК

Министерство обороны Украины утвердило обновленное Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины.

Обновленные правила

Изменения направлены на цифровизацию процессов, уменьшение бюрократии и ошибок, вызванных человеческим фактором.

Нововведения охватывают три ключевых направления:

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Оптимизация документооборота.

Отныне постановления ВВК, не требующие утверждения вышестоящей инстанцией (например, годен к службе), автоматически отправляются в электронном виде в реестр Оберіг.

В ТЦК передаются только бумажные карточки обследования и сопроводительные документы.

Если постановление требует подтверждения (например, непригоден), документы передаются через кабинет ВВК в электронном виде, а бумажные — на следующий день после медосмотра. Ранее на это уходило до пяти дней.

Установление четких сроков. Предусмотрен срок проверки документов — не более 5 дней с момента поступления.

Если проверку проводит ВВК ТЦК и не обнаруживает ошибок, документы передают на следующий уровень или сразу вносят в реестр.

Бумажные копии, заверенные печатью, направляются в ТЦК в соответствии с категорией лица.

Выдача ВВК.

Если решение не требует утверждения вышестоящей инстанцией, гражданин может получить его непосредственно в медицинском учреждении в день обращения.

Если утверждение необходимо, ТЦК печатает и выдает документ с постановлением из реестра Оберіг вместе с протоколом. Это существенно ускоряет процесс, который раньше мог длиться несколько дней.

Напоминаем, что военнообязанные с ограниченной годностью, которая была установлена до 4 мая 2024 года, должны до 5 июня включительно пройти повторную военно-врачебную комиссию.

Источник : Минобороны

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