Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Субсидии в Украине: что ждет украинцев с 1 июня
В Ровно впервые родился ребенок, зачатый после гибели отца на фронте
Мы рекомендуем
Многоэтапный шахматный ход: западные СМИ о спецоперации Паутина по поражению более 40 самолетов РФ
ПСЖ – Интер: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов
Продал самое ценное: Козловский впервые рассказал, как закрыл долги перед Кондратюком
Марина Мелехова, редактор раздела Медицина
3 мин.

Меньше бумаг: Минобороны упрощает работу ВВК

чи потрібно проходити ВЛК якщо є відстрочка,
Фото: Depositphotos

Министерство обороны Украины утвердило обновленное Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины.

Обновленные правила

Изменения направлены на цифровизацию процессов, уменьшение бюрократии и ошибок, вызванных человеческим фактором.

Нововведения охватывают три ключевых направления:

Сейчас смотрят
  • Оптимизация документооборота.

Отныне постановления ВВК, не требующие утверждения вышестоящей инстанцией (например, годен к службе), автоматически отправляются в электронном виде в реестр Оберіг.

В ТЦК передаются только бумажные карточки обследования и сопроводительные документы.

Если постановление требует подтверждения (например, непригоден), документы передаются через кабинет ВВК в электронном виде, а бумажные — на следующий день после медосмотра. Ранее на это уходило до пяти дней.

  • Установление четких сроков. Предусмотрен срок проверки документов — не более 5 дней с момента поступления.

Если проверку проводит ВВК ТЦК и не обнаруживает ошибок, документы передают на следующий уровень или сразу вносят в реестр.

Бумажные копии, заверенные печатью, направляются в ТЦК в соответствии с категорией лица.

  • Выдача ВВК.

Если решение не требует утверждения вышестоящей инстанцией, гражданин может получить его непосредственно в медицинском учреждении в день обращения.

Если утверждение необходимо, ТЦК печатает и выдает документ с постановлением из реестра Оберіг вместе с протоколом. Это существенно ускоряет процесс, который раньше мог длиться несколько дней.

Напоминаем, что военнообязанные с ограниченной годностью, которая была установлена до 4 мая 2024 года, должны до 5 июня включительно пройти повторную военно-врачебную комиссию.

Читайте также
Новые лимиты на переводы, ВВК, техосмотр и услуги в Дії: что изменится с 1 июня
Зміни з 1 червня 2025

Источник: Минобороны

Связанные темы:

військовослужбовціМіноборони УкраїниМобилизация
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь