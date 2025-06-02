Меньше бумаг: Минобороны упрощает работу ВВК
Министерство обороны Украины утвердило обновленное Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины.
Обновленные правила
Изменения направлены на цифровизацию процессов, уменьшение бюрократии и ошибок, вызванных человеческим фактором.
Нововведения охватывают три ключевых направления:
- Оптимизация документооборота.
Отныне постановления ВВК, не требующие утверждения вышестоящей инстанцией (например, годен к службе), автоматически отправляются в электронном виде в реестр Оберіг.
В ТЦК передаются только бумажные карточки обследования и сопроводительные документы.
Если постановление требует подтверждения (например, непригоден), документы передаются через кабинет ВВК в электронном виде, а бумажные — на следующий день после медосмотра. Ранее на это уходило до пяти дней.
- Установление четких сроков. Предусмотрен срок проверки документов — не более 5 дней с момента поступления.
Если проверку проводит ВВК ТЦК и не обнаруживает ошибок, документы передают на следующий уровень или сразу вносят в реестр.
Бумажные копии, заверенные печатью, направляются в ТЦК в соответствии с категорией лица.
- Выдача ВВК.
Если решение не требует утверждения вышестоящей инстанцией, гражданин может получить его непосредственно в медицинском учреждении в день обращения.
Если утверждение необходимо, ТЦК печатает и выдает документ с постановлением из реестра Оберіг вместе с протоколом. Это существенно ускоряет процесс, который раньше мог длиться несколько дней.
Напоминаем, что военнообязанные с ограниченной годностью, которая была установлена до 4 мая 2024 года, должны до 5 июня включительно пройти повторную военно-врачебную комиссию.