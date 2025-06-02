Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Субсидії в Україні: що чекає на українців з 1 червня
У Рівному вперше народилася дитина, зачата після загибелі батька на фронті
Ми рекомендуємо
Багатоетапний шаховий хід: західні ЗМІ про спецоперацію Павутина з ураження понад 40 літаків РФ
ПСЖ – Інтер: онлайн-трансляція фіналу Ліги чемпіонів
Продав найцінніше: Козловський вперше розповів, як закрив борги перед Кондратюком
Марина Мелехова, редактор розділу Медицина
3 хв.

Менше паперів: Міноборони спрощує роботу ВЛК

чи потрібно проходити ВЛК якщо є відстрочка,
Фото: Depositphotos

Міністерство оборони України затвердило оновлене Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України.

Оновлені правила

Зміни спрямовані на цифровізацію процесів, зменшення бюрократії та помилок, викликаних людським фактором.

Нововведення охоплюють три ключові напрями:

Зараз дивляться
  • Оптимізація документообігу.

Відтепер постанови ВЛК, які не потребують затвердження вищою інстанцією (наприклад, придатний до служби), автоматично надсилаються в електронному вигляді до реєстру Оберіг.

У ТЦК передаються лише паперові картки обстеження та супровідні документи.

Якщо постанова потребує підтвердження (як-от, непридатний), документи передаються через кабінет ВЛК у електронному вигляді, а паперові — наступного дня після медогляду. Раніше на це витрачалося до п’яти днів.

  • Встановлення чітких термінів. Передбачено строк перевірки документів — не більше 5 днів з моменту надходження.

Якщо перевірку проводить ВЛК ТЦК і не виявляє помилок, документи передають на наступний рівень або одразу вносять до реєстру.

Паперові копії, засвідчені печаткою, надсилаються до ТЦК відповідно до категорії особи.

  • Видання ВЛК.

Якщо рішення не потребує затвердження вищою інстанцією, громадянин може отримати його безпосередньо у медичному закладі в день звернення.

Якщо затвердження необхідне, ТЦК друкує та видає документ з постановою з реєстру Оберіг разом із протоколом. Це суттєво пришвидшує процес, який раніше міг тривати кілька днів.

Нагадуємо, що військовозобов’язані з обмеженою придатністю, яка була встановлена до 4 травня 2024 року, мають до 5 червня включно пройти повторну військово-лікарську комісію.

Читайте також
Нові ліміти на перекази, ВЛК, техогляд та послуги в Дії: що зміниться з 1 червня
Зміни з 1 червня 2025

Джерело: Міноборони

Пов'язані теми:

військовослужбовціМіноборони УкраїниМобілізація
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь