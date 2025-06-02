Менше паперів: Міноборони спрощує роботу ВЛК
Міністерство оборони України затвердило оновлене Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України.
Оновлені правила
Зміни спрямовані на цифровізацію процесів, зменшення бюрократії та помилок, викликаних людським фактором.
Нововведення охоплюють три ключові напрями:
- Оптимізація документообігу.
Відтепер постанови ВЛК, які не потребують затвердження вищою інстанцією (наприклад, придатний до служби), автоматично надсилаються в електронному вигляді до реєстру Оберіг.
У ТЦК передаються лише паперові картки обстеження та супровідні документи.
Якщо постанова потребує підтвердження (як-от, непридатний), документи передаються через кабінет ВЛК у електронному вигляді, а паперові — наступного дня після медогляду. Раніше на це витрачалося до п’яти днів.
- Встановлення чітких термінів. Передбачено строк перевірки документів — не більше 5 днів з моменту надходження.
Якщо перевірку проводить ВЛК ТЦК і не виявляє помилок, документи передають на наступний рівень або одразу вносять до реєстру.
Паперові копії, засвідчені печаткою, надсилаються до ТЦК відповідно до категорії особи.
- Видання ВЛК.
Якщо рішення не потребує затвердження вищою інстанцією, громадянин може отримати його безпосередньо у медичному закладі в день звернення.
Якщо затвердження необхідне, ТЦК друкує та видає документ з постановою з реєстру Оберіг разом із протоколом. Це суттєво пришвидшує процес, який раніше міг тривати кілька днів.
Нагадуємо, що військовозобов’язані з обмеженою придатністю, яка була встановлена до 4 травня 2024 року, мають до 5 червня включно пройти повторну військово-лікарську комісію.