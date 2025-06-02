Менше паперів: Міноборони спрощує роботу ВЛК

Міністерство оборони України затвердило оновлене Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України.

Оновлені правила

Зміни спрямовані на цифровізацію процесів, зменшення бюрократії та помилок, викликаних людським фактором.

Нововведення охоплюють три ключові напрями:

Зараз дивляться

Оптимізація документообігу.

Відтепер постанови ВЛК, які не потребують затвердження вищою інстанцією (наприклад, придатний до служби), автоматично надсилаються в електронному вигляді до реєстру Оберіг.

У ТЦК передаються лише паперові картки обстеження та супровідні документи.

Якщо постанова потребує підтвердження (як-от, непридатний), документи передаються через кабінет ВЛК у електронному вигляді, а паперові — наступного дня після медогляду. Раніше на це витрачалося до п’яти днів.

Встановлення чітких термінів. Передбачено строк перевірки документів — не більше 5 днів з моменту надходження.

Якщо перевірку проводить ВЛК ТЦК і не виявляє помилок, документи передають на наступний рівень або одразу вносять до реєстру.

Паперові копії, засвідчені печаткою, надсилаються до ТЦК відповідно до категорії особи.

Видання ВЛК.

Якщо рішення не потребує затвердження вищою інстанцією, громадянин може отримати його безпосередньо у медичному закладі в день звернення.

Якщо затвердження необхідне, ТЦК друкує та видає документ з постановою з реєстру Оберіг разом із протоколом. Це суттєво пришвидшує процес, який раніше міг тривати кілька днів.

Нагадуємо, що військовозобов’язані з обмеженою придатністю, яка була встановлена до 4 травня 2024 року, мають до 5 червня включно пройти повторну військово-лікарську комісію.

Джерело : Міноборони

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