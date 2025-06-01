Новые лимиты на переводы, ВВК, техосмотр и услуги в Дії: что изменится с 1 июня

Изменений в июне 2025 года немного, однако о некоторых из них стоит напомнить. Прежде всего это касается лиц с ограниченной пригодностью, которая была установлена до 4 мая 2024 года, поскольку 5 июня завершается срок прохождения повторной ВВК.

Кроме того, в июне ожидается очередное снижение лимитов на переводы между карточками для двух категорий банковских клиентов.

Владельцам транспортных средств следует знать, что с 1 июня вырастут цены на прохождение техосмотра, а в приложении Дія появятся новые услуги, в том числе на основе искусственного интеллекта.

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Об этих и других важных изменениях, которые ожидают украинцев с 1 июня 2025 года, читайте на Фактах ICTV.

Будет ли повышение пенсий в июне

Повышение пенсий в июне не планируется, однако на надбавки могут рассчитывать пенсионеры, достигшие определенного возраста и основной размер выплаты которых не превышает 10 340,35 грн.

То есть лица, которым в течение июня исполнится 70, 75 и 80 лет, автоматически получат доплату в размере:

570 грн — кому исполнилось 80 лет;

456 грн — кому от 75 до 79 лет;

300 грн — для лиц в возрасте 70-74 года.

Кроме того, недавно Кабмин ввел новые правила, которые значительно облегчают доступ к пенсиям для нескольких категорий граждан — ВПЛ и украинцев, которые находятся на временно оккупированных территориях или за рубежом.

Теперь они могут получать пенсию в любом уполномоченном банке, а не только в Ощадбанке, как это было раньше.

Снижение лимитов на переводы по картам с 1 июня

В июне состоится очередное ужесточение ограничений на переводы между картами, согласно меморандуму о прозрачности финансовых услуг, подписанному еще в декабре 2024 года украинскими банками.

В частности, с 1 июня 2025 года установлены новые лимиты на исходящие переводы для клиентов, отнесенных к категориям среднего и низкого риска — они снижены со 150 тыс. грн до 100 тыс. грн в месяц.

Для повышения лимитов клиентам банков необходимо предоставить документы, подтверждающие источник и размер их доходов.

Тарифы на коммуналку в июне 2025 года

С 1 июня в Украине не ожидается повышение цен на коммунальные услуги.

Тариф на электроэнергию 4,32 грн/кВт-ч и 2,16 грн/кВт-ч с 23:00 до 07:00 для владельцев двухзонных счетчиков будет действовать как минимум до конца октября 2025 года.

Относительно стоимости газа, Нафтогаз ранее объявил, что она останется на уровне 7,96 грн за кубометр до 30 апреля 2026 года. Годовые цены остальных поставщиков колеблются от 7,79 до 9,99 грн за куб.

Тарифы на водоснабжение, по крайней мере на уровне Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в июне повышаться не будут. В то же время в некоторых общинах местные власти могут это делать.

Субсидии в июне: что изменится

Большинству граждан, которые уже получали субсидию, льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг автоматически переназначена на период неотопительного сезона — в 1 мая до 30 сентября.

Обращаться за перерасчетом стоит только в случае изменения состава семьи, имущественного положения или других важных обстоятельств.

Для начисления субсидии в июне необходимо подать обновленные документы в Пенсионный фонд в течение 30 дней. При этом льгота будет назначена с начала неотапливаемого периода.

5 июня — последний день ВВК для ограниченно пригодных

Военнообязанные с ограниченной пригодностью, которая была установлена до 4 мая 2024 года, должны до 5 июня включительно пройти повторную военно-врачебную комиссию.

Для этого нужно через приложение Резерв+ или лично в ТЦК получить направление на ВВК, пройти обследование в медучреждении и по его результатам получить новое решение — годен или непригоден.

В случае невыполнения гражданами обязанности, установленной законом относительно повторного прохождения медицинского осмотра этой категорией военнообязанных, им грозят административные задержания и доставка в ТЦК.

Они подлежат привлечению к админответственности (наложение штрафа от 17 тыс. до 25,5 тыс. грн) и одновременно будут направляться на прохождение ВВК, напомнили в Минобороны Украины.

Продолжается основная сессия НМТ

До 25 июня продлится основная сессия национального мультипредметного теста (НМТ), которая началась 14 мая.

Те, кто по уважительным причинам не смог принять участие в основной сессии, могут пройти тестирование во время дополнительной — с 14 по 25 июля.

Результаты основных сессий НМТ будут размещены в персональных кабинетах участников до 4 июля, а дополнительных — до 30 июля.

Новые цены на техосмотр

В июне вырастут цены на прохождение техосмотра, согласно новым правилам проведения обязательного технического контроля (ОТК) транспортных средств, вступившим в силу 19 мая.

С 1 июня техосмотр будет стоить:

1 700 грн — для легковых и грузовых авто до 3,5 тонн (было 1 050 грн);

— для легковых и грузовых авто до 3,5 тонн (было 1 050 грн); 2 300 грн — для автобусов и грузовиков свыше 3,5 тонн (было 1 500 грн);

— для автобусов и грузовиков свыше 3,5 тонн (было 1 500 грн); до 2 300 грн — для мотоциклов и прицепов.

О том, какие автомобили должны пройти техосмотр в 2025 году и как это сделать, читайте в материале Фактов ICTV.

Временные ограничения в пункте пропуска Краковец – Корчева

В пункте пропуска Краковец — Корчева до середины июня будут действовать временные ограничения.

По информации польской стороны, с 8 мая здесь продолжаются дорожные работы. В частности, планируется замена асфальтного покрытия на въездном направлении для грузового транспорта в Польшу и на выездном — для пассажирского со стороны Польши.

Соответственно, здесь возможны очереди в связи с частичным перекрытием участков, где будут проводиться работы.

Поэтому пограничники советуют заранее планировать маршруты и пользоваться менее загруженными пунктами пропуска: Смильница, Нижанковичи, Рава-Русская, Грушев или Угринов.

В Дії появится ИИ-ассистент

На портале государственных услуг в июне появится возможность еще быстрее получать справки, информацию об услугах или совет с помощью нового функционала на основе искусственного интеллекта.

Для этого надо лишь описать ситуацию, которая интересует. Например, если родился ребенок, помощник сразу посоветует, как оформить свидетельство о рождении, получить Пакунок малюка или выплаты.

Впоследствии планируется, что цифровой помощник сможет посоветовать ближайший ЦПАУ, общаться голосом, отправлять справки автоматически и работать круглосуточно.

Мультишеринг в Дії

С 1 июня в Дії будет работать новый сервис для бизнеса — мультишеринг документов.

С его помощью в несколько кликов можно получить от клиента весь пакет нужных документов без ксерокопий, файлов и ошибок в бумагах.

Для пользования сервисом мультишеринга необходимо настроить или обновить интеграцию с Дією.

Услуга платная для бизнеса, но бесплатная для клиентов, которые присылают документы.

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