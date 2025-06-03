Передавал врагу геолокации командных пунктов ВСУ: задержан агент ФСБ

Служба безопасности задержала агента ФСБ в Харькове. Им оказался 32-летний сотрудник строительной компании, которая возводит запасные командные пункты (ЗКП) для защитников города.

— По материалам дела, предатель устроился в эту фирму, чтобы корректировать ракетно-бомбовые атаки РФ по новопостроенным объектам ВСУ, — говорится в сообщении.

Передавал геолокации

СБУ установила, что агент узнавал координаты этих локаций, когда устанавливал вентиляционные системы для подземных укрытий на ЗКП. Фигурант информировал врага об инженерных особенностях потенциальных целей.

Для конспирации предатель удалял с телефона всю переписку с куратором после каждого сеанса связи.

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Киберспециалисты СБУ разоблачили и задокументировали контакты предателя с оккупантами, а на финальном этапе операции задержали его по месту жительства.

Фиксировал движения бронетехники

В процессе расследования дополнительно установлено, как злоумышленник фиксировал движение бронетехники украинских войск в направлении передовой.

Скрытые видеосъемки он делал на камеру телефона, когда возвращался домой после рабочей смены.

Грозит пожизненное

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Фигурант находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Харьковской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Источник : СБУ

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