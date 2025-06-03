Передавав ворогу геолокації командних пунктів ЗСУ: в Харкові затримано агента ФСБ

Служба безпеки затримала агента ФСБ у Харкові. Ним виявився 32-річний співробітник будівельної компанії, яка зводить запасні командні пункти (ЗКП) для захисників міста.

– За матеріалами справи, зрадник влаштувався в цю фірму, щоб коригувати ракетно-бомбові атаки РФ по новопобудованих об’єктах ЗСУ, – йдеться в повідомленні.

Передавав геолокації

СБУ встановила, що агент дізнавався координати цих локацій, коли встановлював вентиляційні системи для підземних укриттів на ЗКП. Фігурант інформував ворога про інженерні особливості потенційних цілей.

Для конспірації зрадник видаляв з телефону всю переписку з куратором після кожного сеансу зв’язку.

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Кіберфахівці СБУ викрили і задокументували контакти зрадника з окупантами, а на фінальному етапі операції затримали його за місцем проживання.

Фіксував рухи бронетехніки

У процесі розслідування додатково встановлено, як зловмисник фіксував рух бронетехніки українських військ у напрямку передової.

Приховані відеозйомки він робив на камеру телефону, коли повертався додому після робочої зміни.

Загрожує довічне ув’язнення

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Фігурант перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Джерело : СБУ

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