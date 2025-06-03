Як отримати статус учасника бойових дій та які документи потрібні

За час повномасштабного вторгнення влада розширила можливості з надання статусу учасника бойових дій. Сьогодні отримати статус УБД можуть не лише військовослужбовці, а й члени добровольчих формувань.

Як отримати статус учасника бойових дій та що для цього потрібно, дізнавалися Факти ICTV.

Як отримати статус УБД

Учасниками бойових дій є особи, які брали участь у виконанні бойових завдань із захисту України у складі військових підрозділів, з’єднань або об’єднань всіх видів військ ЗСУ.

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Підставою для отримання УБД є бойовий наказ командира про направлення в зону бойових дій та виконання бойового завдання.

Аби отримати статус учасника бойових дій, необхідно:

зібрати документи з відповідними підписами;

проінформувати командира або іншого керівника військової частини про бажання отримати статус.

У свою чергу керівники військових частин мають надати довідки за формою згідно з та документи, передбачені цього Порядку, які є підставою для надання особам статусу учасника бойових дій.

Після чого комісія буде розглядати надіслані документи. Якщо статус УБД був наданий, впродовж місяця комісія проінформує Державну службу у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції про це. Якщо ж надання статусу спірне, комісія надішле документи на розгляд міжвідомчої комісії.

Своєю чергою міжвідомча комісія розгляне документи та в разі потреби уточнить інформацію про осіб, стосовно яких вони подані (надішле необхідні запити тощо).

Які документи необхідні для отримання статусу УБД

Аби отримати статус УБД, необхідно зібрати документи, які б підтверджували участь у бойових діях.

для осіб, які брали участь в антитерористичній операції – витяги з наказів керівника Антитерористичного центру при СБУ, витяги з наказів керівника оперативного штабу з управління антитерористичною операцією чи його заступників або керівників секторів;

– витяги з наказів керівника Антитерористичного центру при СБУ, витяги з наказів керівника оперативного штабу з управління антитерористичною операцією чи його заступників або керівників секторів; для осіб, які отримали поранення, контузії, каліцтва – документи, зазначені вище, та матеріали спеціальних розслідувань за фактами отримання поранень, контузій чи каліцтв;

– документи, зазначені вище, та матеріали спеціальних розслідувань за фактами отримання поранень, контузій чи каліцтв; витяги з наказів Генштабу ЗСУ про залучення до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ;

витяги з наказів командувача Об’єднаних сил, командирів оперативно-тактичних угруповань про прибуття (вибуття) до (з) районів здійснення цих заходів;

документи про направлення у відрядження до районів здійснення бойових дій;

Аби отримати статус УБД добровольцю, Мінветеранів має отримати звернення від трьох сторін:

командира добровольчого підрозділу, в якому доброволець проходив службу;

клопотання командира територіальної бригади, до сил якої входить добровольче формування;

клопотання керівника територіальної громади, на базі якої було створено це добровольче формування.

Окрім цього, обов’язковою умовою є два свідчення військовослужбовців, з якими доброволець виконував завдання із захисту України.

Також новим законом передбачається автоматичне отримання УБД. Тобто статус учасника бойових дій (УБД) військовослужбовцями ЗСУ в Україні можна отримати самостійно, тобто онлайн.

Як отримати статус УБД чинним військовослужбовцям

Для цього потрібно електронною поштою надіслати пакет документів до комісії Міноборони. Але, при бажанні, документи можна буде подавати, як і раніше, в паперовій формі.

Для отримання статусу УБД потрібно додати наступний пакет документів:

довідка, що підтверджує безпосередню участь у бойових діях, а також захисті населення, у зв’язку з агресією РФ;

витяг з бойових документів;

витяг з журналів оперативних завдань;

підтвердження з вахтових журналів служби;

відомості про виконання розвідувальних заходів;

довідка про отримання поранень контузії та каліцтва;

дві фотографії 3х4;

інші документи, які можуть підтвердити той факт, що особа особисто, або у складі військової частини, виконувала бойові завдання.

Подати заяву для отримання статусу УБД можуть як звільнені зі служби військові, так і чинні.

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