Наталя Птуха, синоптик Укргидрометцентра
Жара до +35, дожди и грозы: какой будет погода в Украине на следующей неделе
В Украину пришло настоящее лето. На следующей неделе регионы ждут жаркие выходные, а затем — заметное снижение температуры.
Об этом рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха специально для YouTube-канала Факты ICTV.
Какой будет погода на выходных
По словам метеоролога, в ближайшие выходные в Украине будет царить настоящая летняя жара, но продержится она не долго.
Практически по всей стране будет без осадков, лишь локальные кратковременные дожди возможны на Киевщине и частично в западных регионах.
Температурные показатели составят:
днем: +28…+33°C, на юге и востоке — до +35°C;
ночью: +15…+20°C.
— Эта жара продержится в течение двух, максимум трех суток в большинстве западных и северных областей. А вот в южных и восточных регионах — до понедельника-вторника включительно, — отметила Птуха.
Прогноз погоды с понедельника
С понедельника синоптическая ситуация начнет меняться.
В Украину начнет поступать атмосферный фронт с северо-запада, который принесет с собой кратковременные дожди и грозы, особенно в западных, северных и частично центральных областях.
— Температура снизится, в некоторых регионах даже на 10 градусов. В понедельник максимумы будут в пределах +21…+27°C, а местами даже ниже — из-за облачности, осадков и ветра, — предупредила синоптик.
Ко вторнику фронт достигнет юго-востока, и там также ожидается снижение температуры.
Со среды по пятницу температура по стране:
- днем: +21…+27°C (на юге — до +30°C).
- ночью: +12…+17°C.
Какой будет погода в Киеве
В столице на выходных — настоящая жара. Суббота-воскресенье: +30…+32°C днем, +18…+21°C ночью.
— Атмосферный фронт придет в Киев уже 9 июня, преимущественно во второй половине дня. В понедельник еще будет до +25°C, но уже ожидаются дожди, локальные грозы, — отметила Птуха.
Во вторник-среду температура в столице опустится до +19…+21°C днем и +12…+14°C ночью.
С четверга столбики термометров снова поползут вверх до комфортных +24…+25°C. Осадки будут лишь локальными и кратковременными, преимущественно в первой половине недели.
Открытие пляжного сезона
Температура воды уже достигла 20°C и выше в большинстве водоемов, в частности на побережье Черного моря.
Поэтому, конечно, уже можно открывать пляжный сезон.
Жара и отсутствие дождей в некоторых регионах может привести к повышению пожарной опасности. Поэтому синоптик призвала быть внимательным на природе.