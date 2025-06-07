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Анастасия Кожушко, редактор ленты
Наталя Птуха, синоптик Укргидрометцентра
5 мин.

Жара до +35, дожди и грозы: какой будет погода в Украине на следующей неделе

погода на наступний тиждень, спека
Фото: Depositphotos

В Украину пришло настоящее лето. На следующей неделе регионы ждут жаркие выходные, а затем — заметное снижение температуры.

Об этом рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха специально для YouTube-канала Факты ICTV.

Какой будет погода на выходных

По словам метеоролога, в ближайшие выходные в Украине будет царить настоящая летняя жара, но продержится она не долго.

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спека

Фото: УНІАН

Практически по всей стране будет без осадков, лишь локальные кратковременные дожди возможны на Киевщине и частично в западных регионах.

Температурные показатели составят:

днем: +28…+33°C, на юге и востоке — до +35°C;
ночью: +15…+20°C.

— Эта жара продержится в течение двух, максимум трех суток в большинстве западных и северных областей. А вот в южных и восточных регионах — до понедельника-вторника включительно, — отметила Птуха.

Прогноз погоды с понедельника

С понедельника синоптическая ситуация начнет меняться.

В Украину начнет поступать атмосферный фронт с северо-запада, который принесет с собой кратковременные дожди и грозы, особенно в западных, северных и частично центральных областях.

— Температура снизится, в некоторых регионах даже на 10 градусов. В понедельник максимумы будут в пределах +21…+27°C, а местами даже ниже — из-за облачности, осадков и ветра, — предупредила синоптик.

Ко вторнику фронт достигнет юго-востока, и там также ожидается снижение температуры.

Со среды по пятницу температура по стране:

  • днем: +21…+27°C (на юге — до +30°C).
  • ночью: +12…+17°C.

Какой будет погода в Киеве

В столице на выходных — настоящая жара. Суббота-воскресенье: +30…+32°C днем, +18…+21°C ночью.

— Атмосферный фронт придет в Киев уже 9 июня, преимущественно во второй половине дня. В понедельник еще будет до +25°C, но уже ожидаются дожди, локальные грозы, — отметила Птуха.

Во вторник-среду температура в столице опустится до +19…+21°C днем и +12…+14°C ночью.

С четверга столбики термометров снова поползут вверх до комфортных +24…+25°C. Осадки будут лишь локальными и кратковременными, преимущественно в первой половине недели.

Открытие пляжного сезона

Температура воды уже достигла 20°C и выше в большинстве водоемов, в частности на побережье Черного моря.

Поэтому, конечно, уже можно открывать пляжный сезон.

пляж

Фото: УНІН

Жара и отсутствие дождей в некоторых регионах может привести к повышению пожарной опасности. Поэтому синоптик призвала быть внимательным на природе.

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