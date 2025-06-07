Спека до +35, дощі та грози: якою буде погода в Україні наступного тижня

Практично по всій країні буде без опадів, лише локальні короткочасні дощі можливі на Київщині та частково в західних регіонах.

Температурні показники становитимуть:

вдень: +28…+33°C, на півдні та сході — до +35°C;

вночі: +15…+20°C.

– Ця спека протримається протягом двох, максимум трьох діб у більшості західних і північних областей. А от у південних і східних регіонах — до понеділка-вівторка включно, — зазначила Птуха.

Прогноз погоди з понеділка

З понеділка синоптична ситуація почне змінюватися.

До України почне надходити атмосферний фронт із північного заходу, який принесе з собою короткочасні дощі та грози, особливо в західних, північних і частково центральних областях.

– Температура знизиться, у деяких регіонах навіть на 10 градусів. У понеділок максимуми будуть у межах +21…+27°C, а місцями навіть нижчі — через хмарність, опади й вітер, — попередила синоптикиня.

До вівторка фронт досягне південного сходу, й там також очікується зниження температури.

З середи до п’ятниці температура по країні:

вдень: +21…+27°C (на півдні — до +30°C).

вночі: +12…+17°C.

Якою буде погода в Києві

У столиці на вихідних — справжня спека.

Субота-неділя: +30…+32°C удень, +18…+21°C вночі.

– Атмосферний фронт прийде до Києва вже 9 червня, переважно у другій половині дня. У понеділок ще буде до +25°C, але вже очікуються дощі, локальні грози, — зазначила Птуха.

У вівторок-середу температура в столиці опуститься до +19…+21°C вдень та +12…+14°C у ночі.

З четверга стовпчики термометрів знову поповзуть угору до комфортних +24…+25°C. Опади будуть лише локальними й короткочасними, переважно в першій половині тижня.

Відкриття пляжного сезону

Температура води вже досягла 20°C і вище в більшості водойм, зокрема на узбережжі Чорного моря.

Тому, звичайно, вже можна відкривати пляжний сезон.