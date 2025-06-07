Наталя Птуха, синоптикиня Укргідрометцентру
Спека до +35, дощі та грози: якою буде погода в Україні наступного тижня
В Україну прийшло справжнє літо. Наступного тижня регіони чекають спекотні вихідні, а потім — помітне зниження температури.
Про це розповіла синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха спеціально для YouTube-каналу Факти ICTV.
Якою буде погода на вихідних
За словами метеорологині, найближчими вихідними в Україні буде панувати справжня літня спека, але протримається вона не довго.
Практично по всій країні буде без опадів, лише локальні короткочасні дощі можливі на Київщині та частково в західних регіонах.
Температурні показники становитимуть:
- вдень: +28…+33°C, на півдні та сході — до +35°C;
- вночі: +15…+20°C.
– Ця спека протримається протягом двох, максимум трьох діб у більшості західних і північних областей. А от у південних і східних регіонах — до понеділка-вівторка включно, — зазначила Птуха.
Прогноз погоди з понеділка
З понеділка синоптична ситуація почне змінюватися.
До України почне надходити атмосферний фронт із північного заходу, який принесе з собою короткочасні дощі та грози, особливо в західних, північних і частково центральних областях.
– Температура знизиться, у деяких регіонах навіть на 10 градусів. У понеділок максимуми будуть у межах +21…+27°C, а місцями навіть нижчі — через хмарність, опади й вітер, — попередила синоптикиня.
До вівторка фронт досягне південного сходу, й там також очікується зниження температури.
З середи до п’ятниці температура по країні:
- вдень: +21…+27°C (на півдні — до +30°C).
- вночі: +12…+17°C.
Якою буде погода в Києві
У столиці на вихідних — справжня спека.
Субота-неділя: +30…+32°C удень, +18…+21°C вночі.
– Атмосферний фронт прийде до Києва вже 9 червня, переважно у другій половині дня. У понеділок ще буде до +25°C, але вже очікуються дощі, локальні грози, — зазначила Птуха.
У вівторок-середу температура в столиці опуститься до +19…+21°C вдень та +12…+14°C у ночі.
З четверга стовпчики термометрів знову поповзуть угору до комфортних +24…+25°C. Опади будуть лише локальними й короткочасними, переважно в першій половині тижня.
Відкриття пляжного сезону
Температура води вже досягла 20°C і вище в більшості водойм, зокрема на узбережжі Чорного моря.
Тому, звичайно, вже можна відкривати пляжний сезон.
Спека та відсутність дощів у деяких регіонах може спричинити підвищення пожежної небезпеки. Тож синоптикиня закликала бути уважним на природі.