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Наталя Птуха, синоптикиня Укргідрометцентру
5 хв.

Спека до +35, дощі та грози: якою буде погода в Україні наступного тижня

погода на наступний тиждень, спека
Фото: Depositphotos

В Україну прийшло справжнє літо. Наступного тижня регіони чекають спекотні вихідні, а потім — помітне зниження температури.

Про це розповіла синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха спеціально для YouTube-каналу Факти ICTV.

Якою буде погода на вихідних

За словами метеорологині, найближчими вихідними в Україні буде панувати справжня літня спека, але протримається вона не довго.

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спека

Фото: УНІАН

Практично по всій країні буде без опадів, лише локальні короткочасні дощі можливі на Київщині та частково в західних регіонах.

Температурні показники становитимуть:

  • вдень: +28…+33°C, на півдні та сході — до +35°C;
  • вночі: +15…+20°C.

– Ця спека протримається протягом двох, максимум трьох діб у більшості західних і північних областей. А от у південних і східних регіонах — до понеділка-вівторка включно, — зазначила Птуха.

Прогноз погоди з понеділка

З понеділка синоптична ситуація почне змінюватися.

До України почне надходити атмосферний фронт із північного заходу, який принесе з собою короткочасні дощі та грози, особливо в західних, північних і частково центральних областях.

– Температура знизиться, у деяких регіонах навіть на 10 градусів. У понеділок максимуми будуть у межах +21…+27°C, а місцями навіть нижчі — через хмарність, опади й вітер, — попередила синоптикиня.

До вівторка фронт досягне південного сходу, й там також очікується зниження температури.

З середи до п’ятниці температура по країні:

  • вдень: +21…+27°C (на півдні — до +30°C).
  • вночі: +12…+17°C.

Якою буде погода в Києві

У столиці на вихідних — справжня спека.

Субота-неділя: +30…+32°C удень, +18…+21°C вночі.

– Атмосферний фронт прийде до Києва вже 9 червня, переважно у другій половині дня. У понеділок ще буде до +25°C, але вже очікуються дощі, локальні грози, — зазначила Птуха.

У вівторок-середу температура в столиці опуститься до +19…+21°C вдень та +12…+14°C у ночі.

З четверга стовпчики термометрів знову поповзуть угору до комфортних +24…+25°C. Опади будуть лише локальними й короткочасними, переважно в першій половині тижня.

Відкриття пляжного сезону

Температура води вже досягла 20°C і вище в більшості водойм, зокрема на узбережжі Чорного моря.

Тому, звичайно, вже можна відкривати пляжний сезон.

пляж

Фото: УНІН

Спека та відсутність дощів у деяких регіонах може спричинити підвищення пожежної небезпеки. Тож синоптикиня закликала бути уважним на природі.

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