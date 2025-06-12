15-летняя школьница помогла предотвратить теракт в парке Ивано-Франковска – СБУ

Контрразведке СБУ и Нацполиции, благодаря действиям на опережение, удалось заблокировать попытку ФСБ взорвать самодельное взрывное устройство (СВУ) в центральном парке Ивано-Франковска.

— Планы врага удалось сорвать благодаря 15-летней местной школьнице, которая заблаговременно обратилась в чат-бот СБУ “Спали” ФСБшника и сообщила о намерениях оккупантов завербовать ее для совершения теракта, — говорится в сообщении.

Попытка теракта в парке в Ивано-Франковске: что известно

Как рассказали в СБУ, на мессенджер девушки вышел сотрудник российской спецслужбы и предложил деньги в обмен на сотрудничество. Позже правоохранители узнали, что по инструкции окупантов несовершеннолетняя должна была изготовить СВУ, усилить его гайками и спрятать в термос.

Чтобы не вызвать подозрений у родных, куратор по ФСБ поручил девушке собирать взрывное устройство в съемной квартире. Впоследствии подросток получила задание доставить СВУ в городской парк в час пик, когда там будет максимальное количество людей.

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В этот момент ФСБ планировала дистанционно взорвать взрывчатку вместе с несовершеннолетним “агентом”. Таким образом, враг рассчитывал не только убить как можно больше гражданских жителей, но и ликвидировать исполнительницу как свидетеля.

Когда девушка отказалась относить взрывное устройство в центр города, российские спецслужбы начали угрожать, что сдадут ее в СБУ.

Впрочем, украинские правоохранители сопровождали каждый шаг девушки. Благодаря этому удалось не только предотвратить теракт, но и задокументировать весь процесс его подготовки – от вербовки школьницы до попытки ее подрыва рашистами.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления), устанавливаются все лица, которые могут быть причастны к организации теракта.

Фото: СБУ

Источник : СБУ

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