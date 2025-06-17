Каждый пятый украинец ждет окончания войны уже в 2025-м

Среди украинцев продолжает держаться высокий уровень доверия к Вооруженным силам. Кроме того, за год вырос показатель веры людей в завершение войны в 2025 году.

Об этом свидетельствуют результаты нового опроса исследовательской компании Gradus Research, который проводился в середине мая 2025 года.

Уровень доверия украинцев к ВСУ

Большинство украинцев, а именно 58% опрошенных, продолжают доверять Вооруженным силам Украины — это является ключевым фактором психологической стабильности.

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Также среди лидеров доверия — президент Украины Владимир Зеленский (31%) и волонтерские организации (29%).

Готовность людей оставаться в Украине

Несмотря на полномасштабную войну, 55% людей готовы оставаться дома, даже если ситуация обострится. Еще 18% рассматривают эвакуацию в другие регионы страны, а только 11% респондентов — за границу.

Это демонстрирует то, что украинцы больше склонны переезжать внутри страны, а выезд за границу рассматривают значительно реже.

Вера украинцев в победу и восстановление страны

Количество украинцев, которые верят в завершение войны до конца 2025 года, возросло. На фоне новых переговоров между Украиной и Россией и масштабных обменов пленными, в это верят 19% опрошенных, что на 7% больше, чем в прошлом году.

Еще 13% считают, что боевые действия завершатся в 2026 году, а треть считает, что война продлится еще долго.

Несмотря на все, половина опрошенных украинцев (50%) верят, что после завершения войны Украина станет сильнее. Это на 9% больше, чем в 2024 году.

Что касается восстановления страны — 35% считают, что на это нужно более пяти лет, а 20% — что восстановление страны возможно за более короткий срок.

Опрос проводился в мобильном приложении Gradus среди жителей городов с населением более 50 тыс. человек. Ответить на вопросы смогли 1000 человек в возрасте 18-60 лет.

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